Российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта, сообщил Гагин

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Советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что в последние недели ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта, а на двух направлениях в ДНР добились серьезного успеха. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшую неделю российские военные нанесли по объектам ВСУ четыре массированных удара. Уничтожен украинский склад безэкипажных катеров, а также склады с артиллерий и горюче-смазочными материалами.
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Екатерина Коршунова