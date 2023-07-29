Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90

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Солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 в ходе боя на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам одного из военнослужащих, во время атаки ВСУ российские военные подбили одну БМП. Вторая бронемашина покинула местность.
Отмечается, что украинских солдат в БМП не оказалось. Брошенная БМП была доставлена в тыл. Это первый трофей подобного типа, добытый ВС РФ в зоне специальной операции.
Напомним, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска пытались разрушить железную дорогу, которая соединяет Херсонскую область с Крымом. Сальдо отметил, что украинские боевики применили при обстреле 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. По словам врио губернатора, упавшие обломки одного из снарядов повредили будку обходчика и контактную линию.
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Отмечается, что украинских солдат в БМП не оказалось. Брошенная БМП была доставлена в тыл. Это первый трофей подобного типа, добытый ВС РФ в зоне специальной операции.
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Екатерина Коршунова