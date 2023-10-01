Российские военные взяли в плен две группы солдат ВСУ под Артемовском

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Бойцы из 1-й гвардейской танковой армии, дислоцированные в Западной группировке войск, захватили две группы мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины под Артемовском, передает РИА Новости.
По словам военнослужащего, среди захваченных находились солдаты из 77-й аэромобильной бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Пленные рассказали, что их отправили на пустые позиции на переднем крае обороны с задачей наблюдения. Им обещали поддержку от разведчиков с использованием беспилотных летательных аппаратов. Однако они остались в одиночестве и вскоре встретили российских военнослужащих.
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Артем Кузьмин