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Российские военные захватили контроль над опорным пунктом Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на направлении Купянск, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский в интервью РИА Новости.
«В ходе военных действий на Купянском направлении бойцы штурмовой группы 20-й общевойсковой армии завоевали контроль над опорным пунктом, включая четыре блиндажа, уничтожили более взвода военнослужащих и уничтожили боевую бронированную машину американского производства MaxxPro к югу от Сергеевки», - заявил он.Зыбинский также сообщил, что российская артиллерия успешно отразила три контратаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Сергеевки.
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