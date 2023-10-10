Российские войска на несколько сотен метров продвинулись в Запорожской области

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Вооруженные силы РФ на несколько сотен метров продвинулись на участке Жеребянки-Пятихатки в Запорожской области, об этом сообщил глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Сегодня поутру началась активная работа наших штурмовых групп на участке Жеребянки-Пятихатки васильевского направления запорожского фронта. На данный момент в результате контратакующих действий русской армии есть продвижение в несколько сот метров», - прокомментировал ситуацию Рогов.
Он также отметил, что в настоящий момент на этом участке идут интенсивные бои.
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