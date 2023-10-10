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Российские войска на несколько сотен метров продвинулись в Запорожской области

Рогов: Российские силы продвинулись на несколько сотен метров у Пятихаток
10 октября 2023, 15:14
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы РФ на несколько сотен метров продвинулись на участке Жеребянки-Пятихатки в Запорожской области, об этом сообщил глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Сегодня поутру началась активная работа наших штурмовых групп на участке Жеребянки-Пятихатки васильевского направления запорожского фронта. На данный момент в результате контратакующих действий русской армии есть продвижение в несколько сот метров», - прокомментировал ситуацию Рогов.

Он также отметил, что в настоящий момент на этом участке идут интенсивные бои.


Ранее стало известно, что российские военные прорвали оборону ВСУ на северном фланге в районе посёлка Бердичи на Авдеевском направлении в ДНР.

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#вс рф
#всу
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В Киеве испугались колоссального удара по Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: война в Израиле стерла Украину с повестки дня Запада
10 октября 2023, 15:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт в Израиле полностью затмил украинский конфликт, убрав Киев с повестки дня Запада. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Соскин отметил, что палестинско-израильский конфликт — это колоссальный удар для Киева, так как это противостояние полностью стирает все аспекты помощи Украине. Он добавил, что многие политики Запада требуют перенаправить Израилю помощь, которая предназначалась для Украины. 

Бывший советник подчеркнул, что украинские союзники постепенно теряют желание помогать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. 

Ранее американский сенатор Джош Хоули заявил, что все финансовые средства, предназначенные для помощи Украине, должны быть переданы Израилю. 

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#нато
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В США раскрыли, что случилось с советниками ВСУ из НАТО
Офицер Макгрегор: Россия уничтожила британских инструкторов ВСУ в зоне СВО
10 октября 2023, 15:28

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы российской армии ликвидировали инструкторов из Великобритании и НАТО, которые работали с украинской армией в зоне спецоперации,
Макгрегор отметил, что российская армия может обнаружить любую цель и нанести по ней удар. Он пояснил, что невозможно пересечь украинскую границу и не попасть в зону видимости российских разведчиков.

Макгрегор добавил, что ВСУ не удастся разрушить эту систему наблюдения, так как она является сложной и многоуровневой. 

Ранее командир мотострелкового взвода бригады с позывным «Шаман» заявил, что бойцы бригады береговой обороны, которая несла боевое дежурство в районе херсонских островов в дельте Днепра, выявили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, обосновавшуюся на борту брошенного речного судна с устройствами радиоэлектронной борьбы.

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#армия
#всу
#вс рф
#удар
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ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе посёлка Бердичи под Авдеевкой
10 октября 2023, 15:06

Фото: iStock/NiseriN

Российские военные прорвали оборону ВСУ на северном фланге в районе посёлка Бердичи на Авдеевском направлении в ДНР. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на собственные источники в 105-м стрелковом полку Народной милиции ДНР
«Военные России ведут бои на окраине посёлка, а украинские силы отступают. Также российские бойцы нанесли встречный удар с южного фланга Авдеевского направления», - говорится в сообщении.

Добавляется, что ситуация на данном участке линии соприкосновения движется в сторону создания «Авдеевского котла».

При этом, по информации Telegram-канала «Военная хроника», с раннего утра 10 октября работают все российские калибры, грохочет реактивная и ствольная артиллерия. Судя по всему, ВСУ поймали на попытке провести ротацию личного состава. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что за минувшие сутки российские военные смогли проломить оборону ВСУ и продвинуться вперед в Авдеевке. Власти Авдеевки также подтвердили массированные удары со стороны ВС РФ.

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#сво
#всу
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Мирный житель погиб при обстреле ВСУ белгородского села Поповка
10 октября 2023, 14:57

Фото: iStock/maxim4e4ek

Украинская сторона 10 октября дважды обстреляла село Поповка Краснояружского района. Погиб один пожилой мужчина, а его жена получила серьезное осколочное ранение. Об этом сообщил Глава региона Вячеслав Гладков.
«К большому горю, в результате повторного обстрела погиб мирный житель. Снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга получила тяжелые осколочные ранения», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшую женщину везут в городскую больницу №2 Белгорода, где ей окажут всю необходимую помощь. После завершения обстрела проводится подворовой обход для уточнения повреждений.

7 октября Гладков также сообщал, что украинские боевики обстреляли из РСЗО «Град» поселок Уразово в Валуйском городском округе Белгородской области. В результате обстрела один человек погиб.

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#пво
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ВС России уничтожили диверсантов со станцией РЭБ под Херсоном
Российские военные нашли и уничтожили украинскую ДРГ в Херсонской области
10 октября 2023, 14:07

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир мотострелкового взвода бригады с позывным «Шаман» заявил, что бойцы бригады береговой обороны, которая несла боевое дежурство в районе херсонских островов в дельте Днепра, выявили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, обосновавшуюся на борту брошенного речного судна с устройствами радиоэлектронной борьбы, передает РИА Новости.
Сообщается, что украинские устройства радиоэлектронной борьбы создавали помехи для работы беспилотных летательных аппаратов. «Шаман» пояснил, что военнослужащие заметили появление проблем со связью.

По его словам, в составе группы противника находилось восемь человек. Командир взвода пояснил, что было принято решение о нанесении огневого поражения с помощью танка управляемыми снарядами. Украинские боевики были уничтожены.

Ранее сообщалось о том, что российские военные наносят массированные удары по Авдеевке с раннего утра 10 октября. 

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#военные
#человек
#вс рф
#спецоперация
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Власти Авдеевки подтвердили массированные удары со стороны ВС РФ
10 октября 2023, 12:51

Фото: iStock/aapsky

Российские военные наносят массированные удары по Авдеевке с раннего утра 10 октября. Об этом рассказал глава ГВА Виталий Барабаш.
«С 06:00 массированные обстрелы из танков, ствольной артиллерии и градов. Продолжаются тяжелые бои к северу от города», - сообщи Барабаш.

По его словам, российская сторона наносит удары с помощью авиации, артиллерии и РСЗО «Град».

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заявил, что российские военные атакуют ВСУ в районе Авдеевки, их поймали на попытке ротации. При этом советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что за минувшие сутки российские военные смогли проломить оборону ВСУ и продвинуться вперед в Авдеевке.

Напомним, из Авдеевки ВСУ уже на протяжении девяти лет обстреливают жилые кварталы столицы Донбасса.

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#военные
#днр
#сво
#всу
#удар
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В США испугались хода России по Украине
MWM: Россия увеличила производство Су-34М, используемых на Украине
10 октября 2023, 12:51

Фото: iStock/yucelyilmaz

РФ увеличила производство истребителей Су-34, которые успешно задействованы на Украине. Об этом сообщает журнал Military Watch.
В материале сообщается, что в прошлом месяце истребитель Су-34 показал свою совместимость с новым классом вооружения — гиперзвуковой баллистической ракетой «Кинжал». Авторы статьи отмечают, что производство Су-34 выросло в 4 раза после успешных операций на территории Украины. 

Журналисты добавили, что установка такого типа ракет на Су-34 «революционизирует возможности истребителей».

Ранее сообщалось о том, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала Министерству обороны России вторую в 2023 году партию бомбардировщиков Су-34.

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#ростех
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#журналисты
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#вооружения
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ВС РФ нанесли мощный удар по ВСУ под Авдеевкой
«Военная хроника»: ВС РФ нанесли мощнейший удар по ВСУ под Авдеевкой
10 октября 2023, 12:24

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские военные атакуют ВСУ в районе Авдеевки, их поймали на попытке ротации. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«С раннего утра работают все калибры, грохочет реактивная и ствольная артиллерия. Судя по всему, ВСУ поймали на попытке провести ротацию личного состава», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что под российские удары попадают также склады противника, огневые позиции украинской артиллерии и ангары с боевой техникой. Очевидцы сообщают, что сейчас под Авдеевкой «дрожит земля» от работы артиллерии.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что за минувшие сутки российские военные смогли проломить оборону ВСУ и продвинуться вперед в Авдеевке.

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#военные
#участок
#сво
#всу
#удар
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ВС РФ пробили оборону ВСУ и продвинулись вперёд в Авдеевке
Гагин: ВС РФ продвинулись вперед в Авдеевке
10 октября 2023, 11:19

Фото: iStock/JARAMA

За минувшие сутки российские военные смогли проломить оборону ВСУ и продвинуться вперед в Авдеевке. Об этом рассказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Как минимум два укрепрайона противника уничтожено», – цитирует РИА Новости Гагина.

По его словам, за прошедшие сутки ВСУ потеряли порядка 100 человек живой силы, а также около 20 единиц различной техники. При этом военный корреспондент Юрий Котенок также сообщает, что российские войска наступают на Авдеевку и Первомайское, используя авиацию и артиллерию.
 
Напомним, Авдеевки ВСУ уже на протяжении девяти лет обстреливают жилые кварталы столицы Донбасса.

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#человек
#новости
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