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Российские военные нанесли огневое поражение живой силе четырех бригад ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Скопления живой силы и техники противника были поражены в окрестностях населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Катериновка, Водяная, Золотая Нива, Урожайное и Саромайорское. За минувшую неделю на этом участке фронта ВСУ потеряли один танк, четыре бронемашины, 17 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, добавил Олег Чехов.
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Александр Бойцов