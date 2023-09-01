Российские войска отбили атаку ВСУ в районе Работино

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Утром, 1 сентября, части ВСУ предприняли попытку ворваться с севера в населенный пункт Работино Запорожской области. Однако украинские военные понесли серьезные потери и отказались от дальнейших попыток штурма.
Балицкий отметил, что в результате провалившегося штурма украинские военачальники в очередной раз положили роту мобилизованных солдат. В районе Работино уже около месяца идут самые напряженные бои на всем Запорожском направлении. Сам Балицкий ранее говорил о крупных потерях противника в сражении за это село. По его словам, накануне, 31 августа, ВСУ теряли до тысячи бойцов каждые два часа.
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