Российские войска отразили атаку штурмовой группы ВС Украины в районе Кременной

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Подразделения российской группировки войск «Центр» отразили 2 атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Была использована авиация и артиллерия. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, штурмовики ВСУ из 12-й бригады спецназначения попытались атаковать районы около Кременной и Кузьмино в ЛНР. В результате украинские войска потеряли до 200 солдат и 2 пикапа.
Ранее сообщалось, что попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска несут огромные потери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью спецоперации российский глава назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска несут огромные потери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак