Российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

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Глава пресс-центра военной группировки «Восток» Олег Чехов, заявил, что российские военные успешно отбили наступление украинских сил в регионе Работино в Запорожской области, передает агентство «Интерфакс».
«Боевые самолеты, атакующие воздушные силы и армейская авиация уничтожили концентрацию вооруженных сил Украины в областях Приютного, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки и Пятихаток», — сообщил он.Читайте также:
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