Российские войска приступили к наступательным операциям в Харьковской области

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«В последние недели интенсивность штурмовых действий усилилась. Российские войска нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион», - прокомментировали ситуацию в издании.
Журналисты уточнили, что наступление стартовало после череды неудач украинских войск на Запорожском направлении. ВС РФ удалось освободить несколько населенных пунктов в регионе.
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