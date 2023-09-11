Российские войска разнесли ВСУ с помощью «ударного кулака» под Купянском

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Украинские военные признали успехи российских сил, несмотря на свою контрнаступательную операцию, в интервью The New York Times.
«Именно россияне наступают и формируют то, что украинские военные называют «ударным кулаком», с десятками тысяч солдат возле городов Купянск и Кременная», - прокомментировали ситуацию украинские военные.
Бойцы ВСУ также добавили, что на этом направлении российские силы добиваются «небольших тактических успехов».
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Евгения Парфентьева