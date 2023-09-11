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Российские войска разнесли ВСУ с помощью «ударного кулака» под Купянском

NYT: Бойцы ВСУ сообщили о формировании ВС России ударного кулака у Купянска
11 сентября 2023, 15:34
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинские военные признали успехи российских сил, несмотря на свою контрнаступательную операцию, в интервью The New York Times.
«Именно россияне наступают и формируют то, что украинские военные называют «ударным кулаком», с десятками тысяч солдат возле городов Купянск и Кременная», - прокомментировали ситуацию украинские военные.

Бойцы ВСУ также добавили, что на этом направлении российские силы добиваются «небольших тактических успехов».


9 сентября российская артиллерия успешно отразила три контратаки ВСУ на Купянском направлении в районе Сергеевки. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Запад» уничтожила украинскую буксируемую гаубицу M-777, самоходную артустановку 2С-1 «Гвоздика» и минометный расчет в районе населенных пунктов Боровская, Андреевка, Песчаная и Крахмальная.

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#военные
#всу
#вс рф
#сша
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Военкор Поддубный сообщил об уничтожении пяти истребителей ВСУ у Кривого Рога
11 сентября 2023, 15:10

Фото: iStock/Photofex

ВС РФ уничтожили пять украинских боевых самолетов на аэродроме Долгинцево, который находится в районе Кривого Рога. Об этом сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
«Поступает, пока неподтвержденная официально, информация об уничтожении пяти боевых самолётов противника на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога», - написал Поддубный в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, уничтожены два украинских истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 ВВС ВСУ. Кроме того, есть информация, что на территории аэродрома Долгинцево могли храниться ракеты HARM и несколько ударных дронов. 

Напомним, 11 сентября в Кривом Роге прозвучало несколько взрывов. Воздушные силы ВСУ сообщали, что город атакуют ударные дроны. Серию взрывов в городе подтвердил и глава администрации Александр Вилкул. Он призвал местных жителей не выкладывать видео и фото в интернет.

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Кулемзин: Снаряд ВСУ влетел в здание детского сада в Донецке
11 сентября 2023, 14:13

Фото: iStock/Alex Kochev

Вооруженные силы Украины выпустили снаряд по детскому саду в Донецке, об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела Петровского района произошло прямое попадание в здание детского сада № 314», - прокомментировал ситуацию Кулемзин.     

Были ли воспитанники детского сада в здании в момент прилета - пока что остается неизвестным. 

30 августа киевский режим совершил аналогичный бесчеловечный теракт, обстреляв детский сад в Новой Каховке. По словам губернатора Сальдо, этот обстрел – ни что иное как «бесчеловечный террористический акт против мирного населения». К счастью, в детском саду в этот момент не было детей, поэтому, территории нанесен только материальный ущерб, который, по словам Сальдо, будет устранен за несколько дней.

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#детский сад
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#сво
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Минобороны: ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Берислава
11 сентября 2023, 13:56

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы РФ уничтожили украинский пункт управления беспилотника на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
«На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD», - прокомментировали ситуацию в Минобороны. 

Помимо этого, в районе населенного пункта Берислав российские силы уничтожили пункт управления беспилотниками.

Ранее Министерство обороны РФ раскрыло детали уничтожения в Чёрном море трёх десантных катеров Вооружённых сил Украины. Их возможной целью являлся мыс Тарханкут, где находятся позиции позициями российских войск противовоздушной обороны (ПВО), по которым украинские боевики собирались нанести удар с помощью FPV-дронов или же ракет Brimstone.

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#минобороны
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На Украине заявили о старте мобилизации женщин
В ВСУ заявили, что с 1 октября начнут ставить на воинский учет женщин-медиков
11 сентября 2023, 13:47

Фото: iStock/Olga Balynska

С 1 октября на Украине начнут ставить на воинский учет женщин медиков, об этом сообщил руководитель пресс-службы сухопутных войск Украины Владимир Фитьо в эфире всеукраинского телемарафона.
«С 1 октября женщины-медики должны явиться в свои центры комплектования (так на Украине называют военкоматы), чтобы стать на воинский учет. Это не мобилизация, это проведение воинского учета, чтобы мы знали, какой есть мобилизационный ресурс в медицинской сфере», -прокомментировать ситуацию Фитьо. 

Он также отметил, что сразу мобилизовывать никого не будут, однако, лицам, проигнорировавшим повестку и не явившимся в военкомат, грозит штраф. 

При этом, ранее в Верховной раде Украины объявляли, что выезд из стран для женщин с с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен с 1 октября.

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#сво
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Песков: СВО продолжится для прекращения ударов Украины по России
11 сентября 2023, 13:24

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим тяготеет к практике продолжения ударов по России, спецоперация на Украине будет продолжена, чтобы прекратить эту практику. Об этом Песков сообщил в интервью РБК.
Песков подчеркнул, что со временем Россия будет готова полностью ликвидировать угрозу в виде атаки украинских беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что на данный момент киевский режим не гнушается ничем в попытках нанести удары по российской территории.

Песков дополнил, что российские военные, средства ПВО и служба безопасности совершенствуют свои методы борьбы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не кончится «хэппи-эндом», так как украинские войска потеряли много людей. 

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#пво
#служба
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Зеленский признал, что наступление ВСУ не кончится «хэппи-эндом»
Зеленский: ВСУ потеряли много людей, у наступления не будет «хэппи-энда»
11 сентября 2023, 13:18

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не кончится «хэппи-эндом», так как украинские войска потеряли много людей. Об этом сообщает телеканал CNN.
Напомним, бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Запад признал, что Украина обречена вести борьбу на истощение, по этой причине киевский режим перекладывает друг на друга ответственность за провал перед иностранными спонсорами, чтобы не стать «сакральной жертвой». Азаров отметил, что в любой ситуации Запад обвинит Украину и Владимира Зеленского в провале контрнаступления. 

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что попытки украинских войск начать контрнаступление под Ореховом обернулись провалом. 

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#украина
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#всу
#запад
#контрнаступление
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В Госдуме заявление Киева насчет Крымского моста назвали ущербным
Шеремет: желание уничтожить Крымский мост говорит об ущербности киевских властей
11 сентября 2023, 12:01

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ущербным заявление представителя ВСУ о том, что у Крымского моста осталось мало времени. Об этом сообщает РИА Новости.
«У них, видимо, какая-то фобия, ненависть или зависть, как недостижимая мечта, уничтожить наш Крымский мост, но он строился на века и простоит столько же», — отметил Шеремет.

Парламентарий добавил, что мало времени осталось у Украины и киевского режима. Шеремет подчеркнул, что тех, кто стоит у власти в Киеве, ждут трудовые лагеря в Сибири.

Ранее спикер оперативного командования украинских войск «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что у Крымского моста «осталось очень мало времени».

Напомним, начальник Генштаба, генерал армии США Марк Милли заявил, что у ВСУ осталось 30 дней на боевые действия, прежде чем погода помешает их контрнаступлению.

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#лагеря
#крымский мост
#всу
#спецоперация
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Азаров: в Киеве спихивают друг на друга ответственность за провал перед Западом
11 сентября 2023, 11:10

Фото: iStock/Tomas Ragina

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Запад признал, что Украина обречена вести борьбу на истощение, по этой причине киевский режим перекладывает друг на друга ответственность за провал перед иностранными спонсорами, чтобы не стать «сакральной жертвой». Об этом Азаров написал в своем телеграм-канале.
Азаров отметил, что в любой ситуации Запад обвинит Украину и Владимира Зеленского в провале контрнаступления. Экс-премьер подчеркнул, что преимущество, которое давала длина линии фронта, теперь превращается в серьезную уязвимость для украинских войск.

Ранее Азаров заявлял, что США устали от вливания огромного числа денежных средств в Украину.

Напомним, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон удивился тактикой ВСУ, которая не предполагала помешать России подготавливать линию обороны. Джонсон заявил, что такие действия Украины и, в том числе, США – это халатность, поскольку они вовремя не осознали, насколько мощна российская армия. 

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#сша
#армия
#украина
#всу
#вс рф
#запад
#спецоперация
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Работино становится вторым Артёмовском для ВСУ
Рогов: Село Работино превращается для ВСУ во второй Артемовск
11 сентября 2023, 08:10

Фото: РИА Новости/Давид Нармания

Село Работино в Запорожской области становится для ВСУ вторым Артемовском, где ВС РФ ликвидируют самые боеспособные украинские подразделения. Об этом рассказал председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«По сути, для боевиков ВСУ Работино сейчас превращается в этакий второй Артемовск (Бахмут-ред.). На смену бахмутской мясорубке, пришла работинская. Наступали - веселились, проиграли - прослезились. Таким выражением можно охарактеризовать действия нацистов на ореховском направлении Запорожского фронта», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он подчеркнул, в Работино российские силы ликвидировали наиболее боеспособные подразделения ВСУ, в том числе резервы. По словам Рогова, самые жесткие бои сейчас ведутся на линии Работино-Вербовое. Там украинские военные пытаются прорвать российскую оборону. Однако эти попытки пресекаются действиями артиллерии, фронтовой авиации и бойцами ВСР в близком бою, объяснил Рогов.

Он также уточнил, что за прошедшую неделю ВСУ свыше 40 раз попытались прорвать оборону России на данном участке. В среднем это происходит около 6-7 раз в неделю, а все попытки остаются безуспешными.

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#военные
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