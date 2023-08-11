Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

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Военнослужащие из 5-й российской мотострелковой бригады успешно захватили стратегически важную позицию ВСУ возле Марьинки в ДНР, сообщил доброволец с псевдонимом «Шахтер», передает РИА Новости.
«Боевики 5-й бригады штурмовали вентиляционный ствол Красногоровской шахты. Этот опорный пункт расположен на пределах Красногоровки... После успешного штурма наш отряд укрепился на критически важном участке», — отметил военный.Военнослужащий также поделился видео артподготовки, в ходе которой были произведены массированные обстрелы участка около вентиляционной шахты.
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