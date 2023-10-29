Российские войска уничтожили дроном чешскую гаубицу «Dana» ВСУ

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ВС России уничтожили чешскую самоходку «Dana» ВСУ барражирующим боеприпасом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что обнаружение самоходной артиллерийской установки происходило на огневой позиции, которая была замаскирована. Российские военные обнаружили цель, после чего провели точное наведение дроном-камикадзе, который уничтожил САУ.
Ранее сообщалось, что экипажи «Аллигаторов» ликвидировали опорные пункты ВСУ. Корреспондент «Известий» Леонид Китрать заявил, что вертолёты работают днём и ночью. «Аллигаторы» способны атаковать наземные и воздушные цели противника, а также заниматься разведкой.
Было два попадания в две машины. На отвороте сработал комплекс обороны.
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Ранее сообщалось, что экипажи «Аллигаторов» ликвидировали опорные пункты ВСУ. Корреспондент «Известий» Леонид Китрать заявил, что вертолёты работают днём и ночью. «Аллигаторы» способны атаковать наземные и воздушные цели противника, а также заниматься разведкой.
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Екатерина Коршунова