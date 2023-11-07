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Российские войска уничтожили места хранения безэкипажных катеров ВСУ

Минобороны РФ сообщило о поражении мест хранения безэкипажных катеров ВСУ
07 ноября 2023, 08:05
Фото: istock / Aleksandr Golubev

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали места хранения боеприпасов авиации и безэкипажных катеров ВСУ. Об этом информирует Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, российская армия использовала оперативно-тактическую и армейскую авиацию, БПЛА, артиллерию и ракетные войска.

Сообщается, что была атакована военная техника и живая сила в 117 районах.


Также, Министерство обороны РФ сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и другое военной техники.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 17 беспилотников ВСУ над Черным морем и Крымом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Обломки украинского дрона упали на крышу частного дома
Развожаев: в Севастополе из-за обломков БПЛА загорелась крыша дома
07 ноября 2023, 07:43

Фото: istock / NiseriN

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в тлееграм-канале, что обломки одного из сбитых в городе БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке.

«По данным Спасательной службы Севастополя, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Оперативные службы уже на месте, идет ликвидация небольшого возгорания», — заявил губернатор.
Сообщается, что возгорание было устранено примерно в  5:19 по московскому времени.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 17 беспилотников ВСУ над Черным морем и Крымом. 

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
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#возгорание
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#всу
#минобороны
#рф
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Минобороны сообщило о перехвате волны из 17 украинских беспилотников
Минобороны сообщило о поражении 17 беспилотников ВСУ над Черным морем и Крымом
07 ноября 2023, 07:32

Фото: istock / rancho_runner

Система противовоздушной обороны РФ пресекла попытку Вооруженных сил Украины атаковать территорию России при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Сообщается, что средства ПВО уничтожили 9 и перехватили 8 беспилотников самолетного типа над территорией Крыма и в акватории Черного моря. 

Ранее сообщалось, что десантники из Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск  успешно провели операцию по захвату опорного пункта Вооруженных сил Украины в районе Артемовска. 

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#рф
#пво
#спецоперация
#бпла
#крым
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Минобороны сообщило о перехвате волны из 17 украинских беспилотников
Минобороны: ПВО уничтожила 9 и перехватила 8 БПЛА ВСУ над Крымом и Черным морем
07 ноября 2023, 06:29

Фото: iStock/aapsky

Система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сорвала попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию России, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны.
По информации Минобороны, дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили девять, а также перехватили восемь БПЛА, принадлежащих категории самолетов. Эти действия для предотвращения возможной атаки с беспилотников были осуществлены над территорией Крыма и в акватории Черного моря.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал о сбитых пяти беспилотниках над городом и подчеркнул, что все городские службы продолжают работать в нормальном режиме.

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#губернатор
#бпла
#минобороны
#пво
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Штурмовая группа ВДВ уничтожила технику ВСУ в районе Артемовска
Штурмовая группа ВДВ уничтожила технику на опорном пункте ВСУ у Артемовска
07 ноября 2023, 06:20

Фото: iStock/zabelin

Десантники из Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно провели операцию по захвату опорного пункта Вооруженных сил Украины в районе Артемовска, передает РИА Новости.
В ходе действий этой штурмовой группы, была уничтожена вражеская военная техника на опорном пункте. Десантники, действуя в составе небольших штурмовых групп, не вызывая внимания, подошли к опорному пункту Вооруженных сил Украины.

Этот пункт был выбран для атаки, так как разведка обнаружила, что одно из украинских подразделений готовилось к выдвижению в сторону российских оборонительных позиций. Десантники атаковали опорный пункт и в результате боя сумели захватить и уничтожить боевую машину пехоты BMP-1 и легкий танк, который был западного производства. Затем российские войска закрепились на захваченных позициях, и украинские силы быстро отступили.

Помимо этого, штурмовая группа успешно отразила контратаку врага на данный опорный пункт. Группа огневой поддержки применила автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя» против наступающих украинских военных.

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#техника
#военная техника
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#зеленский
#солдат
#танк
#разведка
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В Севастополе сбили пять беспилотников
Губернатор: в Севастополе работает ПВО, предварительно, над морем сбили 5 БПЛА
07 ноября 2023, 04:47

Фото: iStock/vadimrysev

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в своем Telegram-канале, что над морем у Севастополя было сбито пять беспилотников.
Он также добавил, что в Севастополе действует система противовоздушной обороны (ПВО) и по предварительным данным, было успешно сбито уже пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Развожаев подчеркнул, что все службы функционируют в штатном режиме.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно осуществляют обстрелы приграничных российских территорий, применяют беспилотные летательные аппараты и проводят диверсионные операции.
В связи с этим в регионе Крыма и Севастополя объявлен желтый уровень террористической угрозы.

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#всу
#пво
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ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Киеву
ФСБ: в ДНР задержали местного жителя, подозреваемого в передаче секретных данных
07 ноября 2023, 04:37

Фото: iStock/BrianAJackson

Задержан житель ДНР, подозреваемый в передаче секретных данных украинской стороне, передает РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности России (ФСБ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).
По данным уФСБ России, подозреваемый предпринимал попытки поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, которые являются государственной тайной, а также другой чувствительной информации. Для поддержания связи с украинской стороной использовались специально оборудованные места для хранения информации (тайники) и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях.

На видео, предоставленном уФСБ, подозреваемый, находясь на допросе, выразил уверенность в том, что сотрудники службы безопасности Украины стараются давить на людей. По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) систематически используют обман, унижения и угрозы в своей работе. Подозреваемый охарактеризовал сотрудников СБУ как «подонков» и заявил, что нельзя доверять им, так как они готовы перейти черту в своих действиях, не учитывая никаких моральных принципов, даже в отношении детей.

УФСБ подчеркнуло, что благодаря проведенным оперативным мероприятиям удалось предотвратить ущерб для безопасности государства и предотвратить потери среди российских военных. В связи с этим было начато уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается государственной измены.

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WP указала на конфликт Зеленского с Залужным после инцидента под Киевом
WP указала на конфликт Зеленского с Залужным после гибели помощника главкома ВСУ
07 ноября 2023, 03:54

В статье американской газеты Washington Post обозреватели Шивон О’Грейди и Сэмми Уэстфолл упомянули о возможном конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и Валерием Залужным после гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова.
«Многие считают, что президент Украины Владимир Зеленский и Залужный являются политическими соперниками. В последние дни это предполагаемое разногласие привлекло больше внимания после публикации Залужным статьи в Economist. Зеленский публично выразил свое несогласие с этой оценкой», — отметили журналисты.
Ранее Залужный выразил мнение в своей статье, что Вооруженные силы Украины находятся в тупике, и «вероятно, не удастся добиться глубокого и значительного прорыва».

Авторы статьи в Washington Post также заметили, что офис президента Зеленского «не сразу ответил на запрос о комментариях в связи с инцидентом, связанным с гибелью помощника главкома ВСУ».

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#послание
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WP: американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за провала ВСУ
07 ноября 2023, 02:58

Фото: iStock/JARAMA

По информации обозревателя The Washington Post Макса Бута, официальные представители США и Украины обмениваются взаимными обвинениями в связи с неудачными операциями ВСУ на поле боя.
«За кулисами, украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем. Американцы выражают недовольство тем, как украинцы проводят наступление, пытаясь внедрить методику НАТО», - отмечается в статье.
По словам журналиста, украинцы, в свою очередь, неудовлетворены тем, что США предоставляют ВСУ ограниченное количество вооружения, а также качество поставляемого оружия становится проблемой.

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Трамп отверг приглашение Зеленского приехать в Киев
Newsmax: Трамп отказался от предложения Зеленского приехать на Украину
07 ноября 2023, 02:41

Фото: whitehouse.gov

Бывший президент США Дональд Трамп отклонил приглашение украинского лидера Владимира Зеленского посетить Киев. Об этом он сообщил телеканалу Newsmax.
«Я высоко ценю президента Зеленского, но считаю, что в настоящее время было бы неподходящим посещать Украину», - подчеркнул Трамп.
Он пояснил, что поскольку администрация ныне действующего главы Белого дома Джо Байдена ведет работу с Киевом, его визит может вызвать конфликт интересов.

Ранее, 5 ноября, Владимир Зеленский выразил желание объяснить Дональду Трампу сложности урегулирования украинского конфликта. По словам украинского лидера, ему потребуется всего 24 минуты, не больше, чтобы объяснить Трампу, что он не в состоянии привести мир на Украину. Зеленский также выразил сомнение в способности Трампа решить конфликт за один день.

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