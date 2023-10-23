Российские войска впервые применили дальнобойные дроны «Италмас» в зоне СВО

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Вооруженные силы РФ впервые применили новые дальнобойные дроны «Италмас» в зоне спецоперации, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как отметили в СМИ, они гораздо легче предыдущих моделей, работают на газу и странный издают, из-за которого их гораздо сложнее распознать и сбить.
На кадрах, которые публикует Telegram-канал, новый дрон, предположительно, бьёт по украинскому складу боеприпасов в Киевской области.
Напомним, с 14 по 20 октября, под массированные удары высокоточным оружием и беспилотниками ВС РФ попали склады ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением и горюче-смазочными материалами. Также уничтожены производственные цеха предприятий, которые занимаются выпуском вооружения и военной техники для ВСУ.
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На кадрах, которые публикует Telegram-канал, новый дрон, предположительно, бьёт по украинскому складу боеприпасов в Киевской области.
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Евгения Парфентьева