Российские войска впервые уничтожили танк Challenger 2

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Российские военнослужащие уничтожили первый британский танк Challenger 2 в зоне СВО. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Позже, уничтожение танка подтвердило издание Forbes.
Позже, уничтожение танка российскими бойцами подтвердило издание Forbes. Авторы статьи указали, что украинские танкисты восхищались техникой, однако, увидеть ее эффективность так и не удалось.
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