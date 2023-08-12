Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ на Купянском направлении

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На Купянском участке российские войска захватили четыре укрепленных позиции и пять постов наблюдения ВСУ, сообщил представитель пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский агентству РИА Новости.
«В процессе военных действий в Купянске ударные группы шестой армии завладели четырьмя укреплениями и пятью наблюдательными точками, уничтожив более чем взвод пехоты в районе Ольшаны», — отметил он.Далее Зыбинский добавил, что в этом районе войскам также удалось отбить семь попыток наступления ВСУ. Он уточнил, что украинская сторона пыталась взять под контроль районы Синьковка, Новоселовское и Маньковка.
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