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Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ на Купянском направлении

Российские войска взяли четыре опорника ВСУ на Купянском направлении
12 августа 2023, 05:34

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На Купянском участке российские войска захватили четыре укрепленных позиции и пять постов наблюдения ВСУ, сообщил представитель пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский агентству РИА Новости.

«В процессе военных действий в Купянске ударные группы шестой армии завладели четырьмя укреплениями и пятью наблюдательными точками, уничтожив более чем взвод пехоты в районе Ольшаны», — отметил он.
Далее Зыбинский добавил, что в этом районе войскам также удалось отбить семь попыток наступления ВСУ. Он уточнил, что украинская сторона пыталась взять под контроль районы Синьковка, Новоселовское и Маньковка.

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#сша
#контроль
#всу
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Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
12 августа 2023, 05:46

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

На купянском участке российские вооруженные силы за день успешно отбили семь атак со стороны ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский агентству РИА Новости.
«За сутки враг четырежды предпринимал контратаки с использованием 14-й, 41-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады в районе Синьковки и Маньковки. Все попытки были успешно отражены. Войска противника понесли потери в размере до взвода», — подчеркнул он.
Также он уточнил, что на позициях первой танковой армии враг, используя 44-ю и 32-ю механизированные бригады, три раза наступал в районе Новоселовского (Сватовский район ЛНР). В результате применения артиллерии были причинены потери противнику, достигшие до взвода.

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#лнр
#всу
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В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО
Крючков: в нескольких районах Крыма сработали системы ПВО
12 августа 2023, 05:01

Фото: iStock/vadimrysev

В ночные часы субботы системы противовоздушной обороны активировались в нескольких районах Крыма, сообщил в своем Telegram-канале советник руководителя региона Олег Крючков.
«Системы ПВО были активированы в различных частях Крыма. Призываем оставаться спокойными и доверять только надежным источникам информации», — отметил Крючков.
С 1.30 до 3.15 утра движение на Крымском мосту было временно приостановлено, но теперь уже оно возобновилось.

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#движение
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#киев
#пво
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В теробороне ВСУ усомнились в решении Киева уволить военкомов
NYT: в ВСУ считают, что увольнение военкомов вряд ли поможет мобилизации
12 августа 2023, 03:46

Фото: iStock/sandsun

Увольнение областных военкомов в Украине маловероятно существенно повлияет на процесс мобилизации, поделился своим мнением представитель Сил территориальной обороны ВСУ Андрей в интервью для New York Times.
«Те, кто стремятся уклониться от мобилизации, найдут способы это сделать», — утверждает он.
Интервьюируемый также указал на широко известные проблемы коррупции в военкоматах.

Ранее Владимир Зеленский, президент Украины, объявил о решении уволить областных военкомов после совещания в СНБО. По его словам, тех, кто желает сохранить свои погоны, отправят на фронт, а на освободившиеся должности придут те, кто имеет опыт участия в военных операциях.

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#президент
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#владимир зеленский
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На Западе считают, что Киев потерял более полутора сотен тысяч военных
NYT: Киев потерял более 150 тыс военных с начала спецоперации
12 августа 2023, 03:29

Фото: iStock/JARAMA

Западные эксперты и специалисты полагают, что с начала военных действий России, Украина потеряла более 150 тысяч своих военнослужащих из-за ранений и гибели, сообщает New York Times.
«Западные эксперты и специалисты оценивают потери украинской армии в 150 тысяч человек в результате ранений и смертельных исходов», — пишет издание.
Тем временем, по данным газеты, растет число украинцев, которые стремятся уклониться от службы в армии.

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#британия
#рф
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Во Львове эксгумируют останки погибших советских солдат
Economist: во Львове эксгумируют останки погибших советских солдат для похорон
12 августа 2023, 02:52

Фото: iStock/sandsun

В Львове производят эксгумацию останков времен СССР с целью освобождения места для захоронения украинских солдат, пишет издание Economist.
Местное городское управление Львова информировало о том, что останки 653 человек были извлечены из мемориального кладбища на Марсовом поле, где ранее находились захоронения воинов Первой мировой войны и времен Советского Союза. Представители городской администрации заявили о намерении перезахоронить их на другом месте.

Издание также упоминает о Виталии Чековском, который был похоронен 4 августа на Лычаковском кладбище вместе с еще двумя сослуживцами. Как утверждает газета, всего несколько недель назад на этом месте был другой захороненный человек.

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#ущерб
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Время наступления России на Купянск назвали неблагоприятным для Украины
Der Spiegel: наступление РФ на Купянск происходит в неподходящий для ВСУ момент
12 августа 2023, 01:55

Фото: iStock/Olena_Z

Атака российских вооруженных сил на Купянск разворачивается в момент, когда ситуация для Украины не является благоприятной. Об этом писал журнал Der Spiegel.
В статье указано, что украинская армия стремится преодолеть российские защитные позиции на юге, тогда как российские войска начинают активные действия на северо-востоке. По мнению экспертов, цель наступления на Купянск заключается в том, чтобы заставить Киев перераспределить свои силы с южного фронта. Это может затормозить украинское контрнаступление.

При этом статья подчеркивает, что обе стороны стремятся достичь одной цели: оттеснить противоборствующую сторону с юга.

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#всу
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#контрнаступление
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Молдаван задержали в Одессе за попытку вывезти украинцев за границу
В Одессе задержали граждан Молдавии, пытавшихся вывезти украинцев за границу
12 августа 2023, 01:48

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Одессе двое молдавцев были задержаны при попытке переправить двух украинцев за границу, спрятавшихся под сиденьями их машины. Об этом информировала Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале.
«Молдавские граждане утверждали, что в автомобиле только они. Однако пограничники обнаружили двух украинцев, спрятавшихся под сиденьями», — уточнили в службе.
Затем задержанные украинцы рассказали, что обратились к перевозчикам, найденным в социальных сетях, и заплатили 4,5 тысячи долларов за помощь в выезде из Украины. Попытка незаконной переправы была предотвращена, подчеркнули в ведомстве.

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#лукашенко
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ВСУ выпустили по Донецку 17 кассетных снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку 17 кассетных снарядов натовского калибра
12 августа 2023, 00:45

Фото: iStock/NATALIA MARNA

В течение трех часов украинские военные выпустили 17 кассетных снарядов калибра 155 мм в направлении Донецка, сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК, ответственного за мониторинг военных действий Украины.
«В 19:30 обнаружен обстрел со стороны украинских вооруженных формирований по направлению к населенному пункту Нетайлово и районам Куйбышевский и Киевский города Донецка. Было выпущено 4 снаряда калибром 155 мм», - говорится в сообщении.
Между 20:35 и 22:45 на районы Кировский, Куйбышевский и Киевский было выпущено еще 13 снарядов этого калибра. А с 20:20 до 21:25 город подвергся обстрелу из 10 снарядов подобного типа.

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#обстрел
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В США пришли в ужас от неожиданного подарка Путину на Украине
Hill: необъективная оценка сил украинских войск перед наступлением стала подарком для Путина
11 августа 2023, 21:58

Фото: сайт Кремля

Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински заявил, что просчеты президента США Джо Байдена при подготовке контрнаступления украинских войск и последующее разочарование стран Запада его результатом могут сыграть на руку РФ и Владимиру Путину. Об этом сообщает Hill.
Хумински отметил, что просчеты администрации американского президента и провалы ВСУ приведут к расколу между союзниками. По мнению эксперта, такой исход — успех для российского лидера.

«Неспособность политиков и обозревателей оценить тот факт, что российские войска учились и адаптировались, была и остается ключевой аналитической ошибкой», — подчеркнул автор.

Хумински добавил, что контрнаступление ВСУ не достигло того уровня успеха, на который рассчитывали наблюдатели Запада.

Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что группа российских и китайских кораблей у берегов Аляски испугала американцев. Он также считает, что на данный момент США напоминают хулигана, который всех держал в страхе, а теперь наконец-то получил сдачи и не понимает, как это возможно.

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