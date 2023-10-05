Российские войска заняли выгодные позиции у Работино

Фото: istock / aapsky
Российские войска занимают выгодные позиции в районе Работино. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«Работино — это серая зона, я думаю, вам это известно. Наши войска спокойно удерживают с правого, с левого холма от Работино. Отрабатываем по противнику», — сообщил Балицкий.Он также заявил, что подразделения Вооруженных сил России занимают выгодные позиции и могут проводить обстрелы противника в лице украинской армии, которые размещаются в низине между Работино и Вербовым. Балицкий подчеркнул, что для атак используется в основном артиллерия.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВСУ обстреляли Рыльск кассетными боеприпасами
Пленный: Командование ВСУ отправляет солдат форсировать Днепр без подготовки
Российские силы вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра
Алина Юрчак