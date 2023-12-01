Российских летчиков начнут массово учить применению умных бомб в зоне СВО

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Источник, осведомленный в вопросах авиации, сообщил РИА Новости о скором начале массового обучения летчиков Воздушно-космических сил применению авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) в зоне спецоперации на Украине.
УМПК представляет собой модуль, который крепится к обычной свободнопадающей бомбе и превращает ее в управляемое оружие. Этот модуль оборудован раскладными крыльями, рулями и системой автоматического наведения на цель, что позволяет боеприпасу стать высокоточным. На данный момент бомбардировщики Су-34 уже используют бомбы с УМПК весом 250, 500 и 1500 килограммов.
Источник отметил, что в один из учебных центров Воздушно-космических сил России недавно поступила партия фронтовых бомбардировщиков Су-34. Эти самолеты будут использованы для обучения летчиков в применении авиабомб с УМПК, которые уже успешно использовались в зоне спецоперации на Украине. Такое обучение позволит увеличить количество летчиков, обладающих навыками использования данных боеприпасов, и повысить эффективность ударов на украинские военные объекты «умными авиабомбами» в зоне боевых действий.
Источник также отметил, что УМПК, испытанные в зоне спецоперации, показали высокую эффективность: при низких затратах они достигают высокой точности поражения объектов украинских вооруженных сил на передовой. Удары с применением УМПК нацеливаются на скопления противника, пункты дислокации, фортификационные сооружения и командные пункты.
Сообщается, что в настоящее время на Су-34 проводятся доработки программного обеспечения, позволяющего наносить удары бомбами с УМПК в ходе всех видов маневров.
Бомбардировщик Су-34 предназначен для атаки наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в различных метеоусловиях. Версия НВО Су-34 обновлена новыми средствами поражения, а также улучшенным радиоэлектронным оборудованием для разведки, наведения и целеуказания.
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Источник отметил, что в один из учебных центров Воздушно-космических сил России недавно поступила партия фронтовых бомбардировщиков Су-34. Эти самолеты будут использованы для обучения летчиков в применении авиабомб с УМПК, которые уже успешно использовались в зоне спецоперации на Украине. Такое обучение позволит увеличить количество летчиков, обладающих навыками использования данных боеприпасов, и повысить эффективность ударов на украинские военные объекты «умными авиабомбами» в зоне боевых действий.
Сообщается, что в настоящее время на Су-34 проводятся доработки программного обеспечения, позволяющего наносить удары бомбами с УМПК в ходе всех видов маневров.
Бомбардировщик Су-34 предназначен для атаки наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в различных метеоусловиях. Версия НВО Су-34 обновлена новыми средствами поражения, а также улучшенным радиоэлектронным оборудованием для разведки, наведения и целеуказания.
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Артем Кузьмин