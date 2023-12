Российских летчиков начнут массово учить применению умных бомб в зоне СВО

Согласно документу финансовой организации, предоставленные средства будут использованы для поддержки 29 программ социальной помощи, приуроченных к проекту «Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience, and Efficiency (INSPIRE)».Эти средства предназначены для помощи «самым уязвимым группам населения Украины». Они будут направлены на поддержку сирот, детей под опекой, студентов, нуждающихся в социальной защите, а также пострадавших от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и жертв торговли людьми.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о получении финансовой поддержки от различных источников, таких как Европейский инвестиционный банк, который выделил около 162 миллионов евро, Норвегия — 190 миллионов долларов, а Швейцария — 70 миллионов долларов.В Закарпатской области Украины ввели тотальную проверку документов у гражданВ Раде признали переход к обороне после контрнаступленияУкраина в ноябре получила минимум финансовой помощи за последние полгода