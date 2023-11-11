Российский беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний

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Российский беспилотный транспортный летательный аппарат под названием ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) успешно завершил первый этап своих летных испытаний, сообщает РИА Новости, ссылаясь на одного из разработчиков.
В ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные тактико-технические характеристики, заложенные при проектировании этого транспортного беспилотника. В дальнейших этапах летных испытаний планируется собирать статистические данные, изучать работу систем в различных режимах и в разнообразных условиях.
Несмотря на успешное завершение испытаний, произошла нештатная ситуация: один из двух аппаратов при посадке, вследствие сбоя автоматики, выехал за пределы полосы и попал в аварию. В настоящее время специалисты занимаются восстановлением аппарата.
Причины сбоя расследуются, и будут внесены коррективы для дальнейшего усовершенствования беспилотного устройства, перед тем как продолжить испытания с использованием полезной нагрузки.
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Несмотря на успешное завершение испытаний, произошла нештатная ситуация: один из двух аппаратов при посадке, вследствие сбоя автоматики, выехал за пределы полосы и попал в аварию. В настоящее время специалисты занимаются восстановлением аппарата.
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Артем Кузьмин