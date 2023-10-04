Российский боец «Южной» группировки войск с позывным «Кортес» рассказал, что ВСУ артиллерией уничтожают свои же диверсионно-разведывательные группы после их обезвреживания ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.
«Помимо всего прочего, ВСУ добивают своих независимо ни от чего. То есть бывают там прилеты, потом проверочка», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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