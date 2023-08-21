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Российский боец Монах: Каждый пятый украинский снаряд не взрывается

21 августа 2023, 08:20

Фото: istockphoto/bbsferrari

Пятая часть всех украинских снарядов непригодна — они не разрываются, долетев до российских позиций. Об этом рассказал боец 71-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Монах.
В беседе с корреспондентом РИА Новости российский военнослужащий отметил, что каждое утро его самого и его боевых товарищей будит вместо будильника украинская артиллерия. Работают танки, автоматические гранатометы, полевая артиллерия. Огонь бывает достаточно плотным, но, по словам российского бойца, около 20% всех снарядов, которые долетают до позиций ВС РФ, не разрываются. То же самое касается и кассетных боеприпасов: снаряд взрывается в воздухе, а кассетные боеприпасы не детонируют.

Как считает солдат, такое низкое качество украинских снарядов может быть связано с давним сроком производства боеприпасов или нарушениями условий их хранения.


Украина уже давно получила кассетные боеприпасы от США. Их использование запрещено международной конвенцией, которую подписали 123 страны, но Украина в их число не входит. При разрыве такого снаряда он выбрасывает боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это становится крайне опасным для гражданского населения: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать и калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

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Ракетчики ВС РФ уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ
Ракеты ВС РФ уничтожили три вагона с украинскими боеприпасами
21 августа 2023, 08:04

Фото: iStock/aapsky

Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев в интервью «РИА Новости».
Российские силы нанесли удар по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении. В результате удалось уничтожить три вагона с боеприпасам Вооруженных сил Украины, а также десяти единиц транспортной техники.

Помимо боеприпасов и техники, удалось уничтожить значительное количества личного состава ВСУ, заключил Астафьев. 

Ранее разведчики из Тувы обеспечили захват опорного пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Бойцы горного мотострелкового подразделения Центрального военного округа (ЦВО) установили расположение опорного пункта украинских боевиков и передали его действующим частям ВС РФ.

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#ракета
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#сво
#днр
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Минобороны России: Разведчики из Тувы захватили «опорник» ВСУ на Краснолиманском направлении
21 августа 2023, 07:09

Фото: РИА Новости

Разведчики из Тувы обеспечили захват опорного пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Бойцы горного мотострелкового подразделения Центрального военного округа (ЦВО) установили расположение опорного пункта украинских боевиков и передали его действующим частям ВС РФ.

Затем к указанным координатам отправился штурмовой отряд под прикрытием тяжёлых танков Т-90 и боевой машины пехоты БМП-2.



Благодаря грамотным действиям тувинских разведчиков техника российской армии смогла скрытно подойти практически вплотную к укреплениям ВСУ и атаковать их. В итоге, молниеносная атака и огневая мощь российских военных привела к разрушению украинских укреплений.

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#вооружённые силы рф
#всу
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Минобороны РФ: Истребители Су35-с уничтожили самолет ВСУ
21 августа 2023, 05:15

Фото: iStock/bksrus

Минобороны РФ сообщило об уничтожении самолета Вооружённых сил Украины (ВСУ) истребителями Су-35с. Также военное ведомство опубликовало кадры боевых вылетов в ходе специальной военной операции (СВО).
Все экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также армейских вертолетов при нанесении авиаударов по объектам и технике ВСУ.



Российский истребитель Су-35 показал ошеломляющие результаты на полях специальной военной операции, cообщило американское издание Military Watch Magazine. По его мнению, именно Су-35 обеспечивают России доминирующую позицию в воздухе и играют центральную роль в СВО, поскольку имеют большое количество возможностей для ведения радиоэлектронной борьбы, а также способны сканировать цели за малую долю времени.

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#всу
#самолёты
#минобороны рф
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Кадыров рассказал о ситуации на Ореховском направлении
20 августа 2023, 19:24

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Большое скопление военной техники и солдат Украины наблюдается на Ореховском направлении. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он также добавил, что российские войска успешно справляются с противником в этом направлении. А украинские войска, по словам Кадырова, из раза в раз наступают на одни и те же грабли.

Он подчеркнул, что батальон «Юг АХМАТ» с помощью беспилотников успешно уничтожает технику и подразделения противника. Бойцы постоянно находятся за работой, следя за передвижением военных и техники ВСУ.

Ранее Кадыров заявил, что Россия не нуждается в проведении мирных переговоров, поскольку это нужно исключительно той стороне, которая осознаёт свой проигрыш.

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#рамзан кадыров
#сво
#всу
#вс рф
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Экс-агент ЦРУ Джонсон высмеял Зеленского из-за плана нового наступления
20 августа 2023, 19:04

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон с нескрываемой иронией воспринял информацию о планах киевского руководства начать новое контрнаступление весной 2024 года. Когда в эфире YouTube-канала Dialogue works ведущий попросил эксперта оценить готовность Украины к наступательным действиям, тот не смог сдержать эмоций и просто рассмеялся.
Бывший разведчик отметил, что Украина способна поддерживать хотя бы видимость активных действий только до той поры, пока получает финансовую поддержку от США и их союзников. Однако способность ВСУ наносить эффективные удары по российским войскам только снижается с каждым новым поражением.

Джонсон также указал на катастрофически высокий процент потерь в живой силе и технике в украинских частях и заметную нехватку подготовленных резервов. Он отметил, что провал широко разрекламированного украинского контрнаступления теперь признают даже большинство западных СМИ. Квалифицированные, хорошо подготовленные военнослужащие ВСУ погибают на поле боя, а киевскому режиму просто некем их заменить, резюмировал экс-агент.

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Бывший американский разведчик предрек Украине два исхода

#сша
#украина
#сми
#всу
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Минобороны РФ: Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в районе Очакова
20 августа 2023, 18:20

Фото: istockphoto/vladj55

В районе города Очаков Николаевской области российскими войсками уничтожен склад боеприпасов вооруженных сил Украины. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале министерства обороны России.
Кроме того, в том же районе была уничтожена украинская радиолокационная станция (РЛС). Отмечается, что РЛС находилась в Николаевской области на расстоянии 52 километров от линии боевого соприкосновения. Станция располагалась буквально в чистом поле. Элементами маскировки военнослужащие ВСУ предпочли пренебречь.

Российские военные смогли установить местонахождение РЛС с помощью беспилотника-разведчика. После обнаружения станции было нанесено огневое поражение ударным беспилотником «Герань-2», перемещение которого корректировал разведывательный дрон.

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#станция
#военные
#дрон
#станции
#всу
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Украинские власти планируют эвакуировать жителей ещё 68 населённых пунктов под Харьковом
20 августа 2023, 17:09

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украинские власти активно эвакуируют жителей Харьковской области из-за «угрозы вторжения». Об этом сообщает РИА Новости.
9 августа из Купянского района Харьковской области уже было эвакуировано 204 человека, сообщал глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Теперь планируется перевести в более безопасные регионы Украины жителей ещё 68 населённых пунктов Харьковской области.

Кроме того, будет произведена эвакуация из 80 поселений, граничащих с Россией.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что в скором времени Украина может потерять Купянск, а затем и Харьков.

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#харьков
#украина
#эвакуация
#сво
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Economist: Киев не может атаковать в лоб по желанию Запада
20 августа 2023, 16:51

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

В Генштабе ВСУ заявили, что у Киева нет ресурсов для беспрестанных лобовых атак, как об этом просят западные союзники. Об этом со ссылкой на источник в высших военных кругах Украины сообщает издание Econmist.
Авторы публикации напомнили, что ВСУ получили только 60 танков Leopard, хотя союзники обещали прислать их «сотни». Также не хватает машин для разминирования, и украинские военные массово гибнут на российских минных полях, часто даже не успев добраться до передовых позиций ВС России. Как сказал представитель офиса Зеленского Сергей Лещенко, отсутствие в нужных объемах обещанного Западом вооружения расстраивает и демотивирует.

В материале также сказано, что контрнаступление откладывалось из-за минных полей и отсутствия превосходства в воздухе. Большое значение имеет и пошатнувшийся моральный дух среди военнослужащих. Украинская молодежь все сильнее чувствует тяжесть конфликта. По словам высокопоставленного украинского военного, все, кто хотел воевать, уже давно ушли добровольцами. Сейчас ВСУ набираются «среди нежелающих и уклонистов».

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#военные
#молодёжь
#всу
#вооружения
#контрнаступление
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Die Welt: Для успешного противостояния России Киеву необходимо мобилизовать 3 млн человек
20 августа 2023, 16:34

Фото: istockphoto/Olena_Z

На Украине для победы над Россией необходимо будет провести тотальную мобилизацию, в рамках которой на военную службу должно быть призвано не менее трех миллионов человек. Об этом пишут обозреватели немецкого издания Die Welt.
В статье указано, что население Украины, хотя и неуклонно сокращается, все еще превышает 30 миллионов человек. С таким запасом человеческих ресурсов Киев мог бы успешно противостоять России и даже победить, считают авторы публикации. Однако общая численность вооруженных сил должна достигать трех миллионов военнослужащих, поэтому необходимо проведение тотальной мобилизации.

Эксперты отмечают, что в настоящее время ВСУ несут колоссальные потери из-за недостаточной подготовки новобранцев, несогласованности в действиях воинских частей, а также из-за отсутствия командиров на передовой. Рядовой состав не может эффективно выполнять боевые задачи в силу нехватки военного опыта и подготовки.

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#эксперты
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#всу
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