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Пятая часть всех украинских снарядов непригодна — они не разрываются, долетев до российских позиций. Об этом рассказал боец 71-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Монах.
В беседе с корреспондентом РИА Новости российский военнослужащий отметил, что каждое утро его самого и его боевых товарищей будит вместо будильника украинская артиллерия. Работают танки, автоматические гранатометы, полевая артиллерия. Огонь бывает достаточно плотным, но, по словам российского бойца, около 20% всех снарядов, которые долетают до позиций ВС РФ, не разрываются. То же самое касается и кассетных боеприпасов: снаряд взрывается в воздухе, а кассетные боеприпасы не детонируют.
Как считает солдат, такое низкое качество украинских снарядов может быть связано с давним сроком производства боеприпасов или нарушениями условий их хранения.
Украина уже давно получила кассетные боеприпасы от США. Их использование запрещено международной конвенцией, которую подписали 123 страны, но Украина в их число не входит. При разрыве такого снаряда он выбрасывает боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это становится крайне опасным для гражданского населения: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать и калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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Александр Бойцов