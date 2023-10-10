Российский боец оценил попытки контрнаступления ВСУ со стороны Купянска

Фото: сайт Минобороны РФ
Командир отряда «Барс-9» ВС РФ с позывным «Медведь» заявил, что все попытки контрнаступления ВС Украины со стороны Купянска были безуспешными и непродуманными. Об этом пишет РИА Новости.
По словам собеседника агентства, украинское командование бросает личный состав «на мясо».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Противник пытался атаковать. Операции все непродуманны, командование противника бросает свой личный состав, грубо говоря, «на мясо» расстреливается, становится просто жалко противника — человеческие жизни», — цитирует агентство слова собеседника.
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Диана Аванесян