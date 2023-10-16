Русский солдат подорвал гранатой себя и нациста «Азова»*

Фото: istockphoto/Vital Hil
Военные корреспонденты «Русской весны» рассказали о подвиге российского солдата. Когда боевик бригады «Азов»* вошел в блиндаж, где находился раненый боец, тот подорвал гранатой себя и врага.
Из блиндажа вел огонь только один российский военнослужащий. Это ясно из того, как редко звучали одиночные выстрелы. Украинские штурмовики обстреливали укрытие со всех сторон. Когда ответный огонь прекратился, нацисты несколько раз крикнули русскому солдату, чтобы он сдавался. Ответа не последовало. Выстрелы из блиндажа также прекратились. Один из боевиков решил войти внутрь. Как только он спустился вниз, российский боец достал гранату и подорвал себя и врага. Вместе с кадрами на видеозаписи слышна нецензурная, но восхищенная и уважительная реакция украинца, который снимал происходящее.
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Александр Бойцов