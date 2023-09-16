Российский боец пустил в ВСУ последний патрон и сбежал из плена по минному полю

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Согласно рассказу одного из военнослужащих, вернувшегося со специальной военной операции, российский боец из Центрального военного округа (ЦВО) сумел освободиться из плена у Вооруженных сил Украины (ВСУ), пустив в их сторону последний патрон через минное поле. События развернулись следующим образом.
После этого смельчак решился на отчаянное бегство по минному полю и смог вернуться к своим позициям целым и невредимым. Один из военнослужащих, вернувшихся с операции, назвал этого бойца «сорви-головой» и сравнил с уральским Рэмбо.
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