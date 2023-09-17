Российский боец рассказал о дерзком налете на опорный пункт ВСУ

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Шесть российских разведчиков гвардейской танковой армии произвели дерзкий налет на один из трех опорных пунктов ВСУ в тылу на Харьковском направлении. Об этом рассказал один из бойцов, участвовавших в вылазке.
Атаковать было решено днем, что стало полной неожиданностью для боевиков ВСУ. Как рассказал российский боец, на украинских позициях были отрыты отдельные ячейки, каждую из которых должен был занимать военнослужащий. Вместо этого расслабившиеся и не ожидавшие атаки украинцы собрались все в одном блиндаже, что их и погубило. Четверо были убиты на месте, еще двоих подстрелили, когда они пытались бежать. Российские воины без потерь и с трофеями вернулись на свои позиции.
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Александр Бойцов