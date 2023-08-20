Российский боец рассказал о применении ВСУ дронов для замедления передвижения войск РФ под Купянском

Рано утром в воскресенье украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по району Червоногвардейский в Макеевке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) через их телеграм-канал.