Российский боец рассказал о применении ВСУ дронов для замедления передвижения войск РФ под Купянском

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Солдаты ВСУ активно применяют различные беспилотники для того, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе недавно освобожденного Новоселовского на Купянском направлении.
Российский солдат отметил, что эти тяжелые дроны издают очень неприятный звук во время полета и способны нести и сбрасывать достаточно тяжелые заряды. Чаще всего противник использует их ночью. Впрочем, добавил боец, нашим бойцам нередко удается сбивать и эти беспилотники, как и любые другие.
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