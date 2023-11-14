Российский боец рассказал о тактике роты «Каскад» во время боя с ВСУ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награды подмосковным добровольцам из отряда БАРС. Все они в зоне спецоперации сумели не только выполнить боевую задачу, но и спасти жизни товарищей. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Указом президента бойцы награждены медалями «За храбрость» II степени.