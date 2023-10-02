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Военнослужащий из Южной группировки Вооруженных Сил Российской Федерации, известный по кличке «Кортес» и проживающий в Екатеринбурге, рассказал РИА Новости, как он спас раненого украинского солдата во время попытки атаки позиций Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
«Кортес» рассказал, что во время отхода с раненым украинским солдатом, артиллерия противника продолжала наносить обстрел, нацеливаясь на раненого бойца. Несмотря на постоянные обстрелы, военнослужащий ВС РФ смог оказать первую медицинскую помощь пленному и забрать его.
Из-за серьезного состояния раненого солдата, группе для эвакуации пришлось приблизиться к передовой линии ближе, чем планировалось, чтобы обеспечить безопасность и помочь раненому. В этот момент ВСУ начали артиллерийский обстрел группы.
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«Получив приказ, я отправился к пленному, чтобы выяснить, является ли это засадой или нет, и затем эвакуировать его. К моменту прибытия оказалось, что пленный сильно ранен. Я оказал первую помощь, учитывая его тяжелое состояние, и вместе с ним отошел от передовой линии», — сообщил «Кортес».
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Артем Кузьмин