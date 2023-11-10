Российский боец: ВСУ фосфором уничтожают кинбурнский заповедник

Фото: сайт Минобороны РФ
ВС Украины прицельно совершает удары по заповеднику в районе Кинбурнской косы снарядами, начинёнными белым фосфором. Также украинская армия использует там кассетные боеприпасы, пишет РИА Новости со ссылкой на бойца разведывательной бригады ВС РФ «Днепр».
«Фосфором жгли. Это на Кинбурнской косе. Они частенько выжигают лес, раскрывая наши позиции. Чтоб потом обрабатывать артиллерией. Бывает так, что кидают фосфор, люди могут, допустим, побежать, а они начинают закидывать артиллерией. Выжигают очень много и очень сильно. Там вообще был заповедник», — цитирует агентство слова собеседника.
По мнению военного, самому заповеднику и животными, проживающим там, из-за применения украинской стороной фосфора наносится непоправимый ущерб.
«Да, бьют фосфором, зажигалками, всем, чем можно. Кассетами», — заключил разведчик.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Бронегруппа ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском — Минобороны
Российский спецназ ликвидировал французского офицера, командовавшего ДРГ ВСУ
Самоходные минометы ЦВО уничтожили технику и солдат ВСУ под Красным Лиманом
Диана Аванесян