Российский десантник рассказал об обороне Артемовска

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Десантники ВС России считают наступление ВСУ напрямую на Артемовск маловероятным из-за более выгодного положения сил российской стороны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира подразделения.
«Конкретно на нашем направлении вероятность наступление противника очень низка, потому что рельеф местности у нас крайне сложный — болотистый, соответственно, мы находимся на высоте», — цитирует РИА Новости слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян