Российский FPV-дрон уничтожил блиндаж ВСУ

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ВС РФ поразили блиндаж украинских военных FPV-дроном недалеко от Соледара. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Российские военнослужащие сообщили, что бригада ВС РФ вела разведку вблизи пункта ВСУ, откуда они осуществляли наблюдение.
В блиндаже украинские военнослужащие скрывались от российской артиллерии и беспилотников. С помощью FPV-дрона, ВС РФ удалось уничтожить блиндаж противника, сообщает издание. Отмечается, что пункт наблюдения ВСУ распологался под Угледаром.
Прежде сообщалось, что артиллеристы ВС РФ атаковали бронегруппу ВСУ в Харьковской области.
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В блиндаже украинские военнослужащие скрывались от российской артиллерии и беспилотников. С помощью FPV-дрона, ВС РФ удалось уничтожить блиндаж противника, сообщает издание. Отмечается, что пункт наблюдения ВСУ распологался под Угледаром.
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Анастасия Крестьянова