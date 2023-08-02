Российский «Гиацинт-С» уничтожил немецкую САУ

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В ходе боя на Краснолиманском направлении, расчет САУ «Гиацинт-С» сумел уничтожить самоходную артустановку противника PzH 2000 немецкого производства. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
Минобороны также сообщило об успешном отражении пяти атак противника российской группировкой «Центр». Бои шли на Краснолиманском направлении. Штурмовая бригада ВСУ была уничтожена.
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Анастасия Крестьянова