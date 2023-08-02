Российский «Гиацинт-С» уничтожил немецкую САУ

За последние 24 часа территория Донецкой Народной Республики подверглась 112 обстрелам со стороны украинских военных, при этом было выпущено 421 единица боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).