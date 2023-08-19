Российский «Ланцет» поразил западный БТР Stryker в Запорожье

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Расчет БПЛА спецназа «Осман» армии России ликвидировал американский колесный бронетранспортер Stryker прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» на Запорожском направлении. Соответствующее видео публикует РИА Новости.
Камера «Ланцета» сняла, как бронетранспортер на высокой скорости двигается по проселочной дороге, поднимая столб пыли. Российский боеприпас летит следом и вскоре попадает в уходящую технику противника.
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Диана Аванесян