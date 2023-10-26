Российский полковник назвал главную цель мобилизации на Украине

Фото: istock / Olena_Z
Венный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что главной целью мобилизации на Украине является изматывание Вооруженных сил РФ. Такое мнение он озвучил в беседе с «Лентой.ру».
Он пояснил, что российская армия может отбивать от одного до десяти накатов, вследствие чего солдаты устают, и их численность сокращаться. После этого могут наступать украинские военные, которые являются профессионалами. Они пытаются захватывать переднюю линию обороны.
Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тысячу военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам российского лидера, украинское контрнаступление безрезультатно.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины больше не могут выносить боевых действий из-за провала контрнаступления и наступления ВС РФ.
Читайте также:
Последние новости СВО: где ВС РФ обернули в бегство ВСУ и какие позиции заняли
В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал сотовую вышку
В Мелитополе пытались взорвать сотрудника администрации Запорожской области
«Тербаты (Батальоны территориальной обороны) выполняют роль волн, обеспечивающих «мясные штурмы», а профессионалы должны завершить дело. Тактика бесчеловечная», — заключил Кнутов.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины больше не могут выносить боевых действий из-за провала контрнаступления и наступления ВС РФ.
Читайте также:
Последние новости СВО: где ВС РФ обернули в бегство ВСУ и какие позиции заняли
В Мелитополе пытались взорвать сотрудника администрации Запорожской области
Алина Юрчак