Российский полковник назвал участок СВО с самыми ожесточенными боями

По мнению военного эксперта и директора Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковника в отставке Юрия Кнутова самые интенсивные бои в зоне специальной военной операции (СВО) разворачиваются в районе Артемовска. Он поделился информацией о текущей обстановке в этом регионе в беседе с «Лентой.ру».