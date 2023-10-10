Российский полковник назвал участок СВО с самыми ожесточенными боями

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
По мнению военного эксперта и директора Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковника в отставке Юрия Кнутова самые интенсивные бои в зоне специальной военной операции (СВО) разворачиваются в районе Артемовска. Он поделился информацией о текущей обстановке в этом регионе в беседе с «Лентой.ру».
Полковник Кнутов выразил уверенность в том, что российские военные в итоге смогут удержать позиции и возможно отстранить украинские вооруженные силы на исходные позиции в некоторых участках.
Читайте также:
Десантники под Артемовском взяли в плен пять солдат ВСУ, обучавшихся в Британии
Украинский военнопленный назвал самое страшное российское оружие
NYT: Российская тактика времен ВОВ стала кошмаром для ВСУ
Артем Кузьмин