Российский снайпер поразил 20 солдат ВСУ из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96

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Снайпер Вооруженных Сил РФ в одном из боев сумел поразит две бронемашины противника и до 20 военнослужащих ВСУ из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96, являющейся предшественницей новейшей винтовки «Астарта».
Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит на площадках парка «Патриот» в подмосковной Кубинке под эгидой министерства обороны РФ.
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Александр Бойцов