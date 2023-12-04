Российский солдат отметил высокую эффективность модернизированных «Краснополей»

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Командир огневого взвода 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Белый» заявил, что модернизированные управляемые снаряды «Краснополь» с повышенной точностью продемонстрировали свою эффективность в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Головка здесь есть, контакты, забиваются данные и осуществляется выстрел... Очень опасное, очень достойное оружие», — отметил военнослужащий.Кроме того, командир добавил, что его солдаты активно применяют снаряды «Краснополь». К примеру, с их помощью бойцы ВС РФ поразили кочующий миномет калибра 120 мм. Помимо этого, Сослуживец «Белого» с позывным Бармалей отметил , что «Краснополь» наводится при помощи дрона «Орлан», обеспечивая точное попадание в цель.
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