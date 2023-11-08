Российский спецназ атаковал дронами-камикадзе на позиции ВСУ в ДНР

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Бойцы российского спецназа «Сибирь» совершили атаку дронами-камикадзе по позициям ВСУ под Клещеевкой в ДНР. Одна из позиций содержала гранатометную огневую точку, которая распологалась на передовой. Об этом рассказал оператор беспилотного летательного аппарата изданию РИА Новости.
«Была вскрыта позиция АГС (автоматический гранатомёт станковый — прим. ред.) или, возможно, миномета, сейчас летим туда для доразведки и будем отрабатывать туда FPV-дронами», — рассказал военнослужащий.Два дрона атаковали огневую точку ВС Украины, один из них попал около замаскированного орудия, другой уничтожил блиндаж. По словам оператора БПЛА, украинские военнослужащие часто боевые припасы и технику мусором или маскировочной сеткой.
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Алина Юрчак