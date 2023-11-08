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Российский спецназ атаковал дронами-камикадзе на позиции ВСУ в ДНР

Спецназ «Сибирь» атаковал дронами-камикадзе позиции ВС Украины под Клещеевкой
08 ноября 2023, 08:08
Фото: istock /Aleksandr Golubev

Фото: istock /Aleksandr Golubev

Бойцы российского спецназа «Сибирь» совершили атаку дронами-камикадзе по позициям ВСУ под Клещеевкой в ДНР. Одна из позиций содержала гранатометную огневую точку, которая распологалась на передовой. Об этом рассказал оператор беспилотного летательного аппарата изданию РИА Новости.

«Была вскрыта позиция АГС (автоматический гранатомёт станковый — прим. ред.) или, возможно, миномета, сейчас летим туда для доразведки и будем отрабатывать туда FPV-дронами», — рассказал военнослужащий.
Два дрона атаковали огневую точку ВС Украины, один из них попал около замаскированного орудия, другой уничтожил блиндаж. По словам оператора БПЛА, украинские военнослужащие часто боевые припасы и технику мусором или маскировочной сеткой.


Ранее сообщалось, что ВС РФ применили в зоне СВО усовершенствованный управляемый снаряд «Краснополь», который обладает повышенной точностью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



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Российские военные начали применять управляемый снаряд «Краснополь»
Ростех: военные РФ начали применять управляемый снаряд «Краснополь» в зоне СВО
08 ноября 2023, 07:31

Фото: istock / Alexyz3d

Российские военные начали применять в зоне специальной военной операции на Украине усовершенствованный управляемый снаряд «Краснополь», обладающий повышенной точностью. Об этом рассказали изданию РИА Новости в холдинге «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех».

«Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель», — рассказали изданию.
При этом, подробно описывать характеристики и свойства улучшенной версии снаряда не стали по причине безопасности. 

Ранее сообщалось, что создана крылатая ракета большой дальности для истребителя Су-57 пятого поколения. Ракета может размещаться внутри фюзеляжа самолета и имеет похожую дальность с ракетами, которые применяют на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#снаряд
#операции
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Подполковник Квятковски заявила, что в 2024 году Зеленского не будет на Украине
08 ноября 2023, 06:01

В 2024 году Владимир Зеленский может оказаться за пределами украинской территории, заявил бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.
Квятковски предположила, что вероятность того, что Зеленский останется на Украине, невелика, и в случае, если он все же останется, его судьба может быть связана с пребыванием в бункере. Она также подчеркнула, что эти события могут ознаменовать «конец».

Эксперт обратила внимание на последнее происшествие, связанное с гибелью помощника главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, Геннадия Частякова, и указала, что оно свидетельствует о нарастающем кризисе в украинских политических и военных структурах. Она утверждает, что сейчас украинские политики и военные лидеры озабочены в первую очередь своим выживанием.

Квятковски также отметила, что информация о попытках Запада убедить Зеленского начать мирные переговоры с Россией создает для него «ужасное положение», так как мировое сообщество видит в нем не более чем «марионетку США». По ее мнению, «марионетке» надоело играть свою роль, и шоу приходит к концу.

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#шоу
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#переговоры
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Российские военные уничтожили до 70 бойцов ВСУ под Угледаром
МО РФ: российская группировка «Восток» уничтожила до 70 бойцов ВСУ под Угледаром
08 ноября 2023, 05:30

Фото: istockphoto/RamonCast

В течение суток российские военные уничтожили около 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и также нанесли урон двум бронированным машинам, танку и САУ «Гвоздика» на южно-донецком направлении, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.
Отмечается, что основные потери ВСУ были зафиксированы в районах Угледара и Старомайорска в Донецкой народной республике (ДНР). Группировка войск «Восток», взаимодействуя с армейской авиацией и артиллерией, провела атаку, в результате чего были нанесены удары по 72-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й бригаде территориальной обороны.

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Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
08 ноября 2023, 05:11

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Военные танкисты, дислоцированные в Центральном военном округе, успешно устраняют опорные точки украинских военных под Красным Лиманом в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.
Ведомство подчеркнуло, что бойцы, использующие танки Т-80, активно выполняют боевое дежурство на направлении в Красный Лиман и наносят точечные удары по объектам украинских вооруженных сил. Данные операции зафиксированы средствами наблюдения и контроля.

Танкисты Центрального военного округа работают из укрытых позиций, ведут борьбу на расстояниях до 5 километров, и поражают цели, включая позиции минометов, маршруты отхода и передвижения украинских военных.

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#операции
#всу
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Группировка «Запад» сорвала попытки ротации ВСУ в районе Синьковки
Минобороны: Группировка «Запад» сорвала попытки ротации ВСУ в районе Синьковки
08 ноября 2023, 05:05

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российская артиллерия сорвала четыре попытки ротации противника в районе Синьковки на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
«В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск «Запад» сорваны четыре попытки проведения ротации ВСУ на передовых позициях в районах Синьковки и Тимковки», — цитирует агентство слова собеседника.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Ростех: Новые ударные дроны «Калашникова» проходят боевую апробацию в зоне СВО

«Идут вперёд»: Эксперт Шурыгин оценил попытки ВФУ захватить правый берег Днепра
#сво
#всу
#украина
#россия
#вс рф
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Ростех: Новые ударные дроны «Калашникова» проходят боевую апробацию в зоне СВО
08 ноября 2023, 04:55

Фото: сайт Минобороны РФ

В госкорпорации Ростех сообщили, что новые разведывательно-ударные дроны разработки концерна «Калашников» проходят боевую апробацию в зоне СВО на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
«Разведывательно-ударные беспилотники, которые разработаны предприятиями «Калашникова», в настоящее время проходят апробацию в зоне СВО. По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены соответствующие доработки и настройки», — рассказали в Ростехе о статусе проекта.

Уточняется, что в корпорации осле требующихся процедур будет принято решение по запуску БПЛА в серийное производство.

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Российские бойцы рассказали о «летающих танках» в зоне СВО
Бойцы ВС России рассказали об отличной работе «летающих танках» в зоне СВО
08 ноября 2023, 04:10

Фото: сайт Минобороны РФ

Командир танка 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным «Пятый» заявил, что так называемые «летающие» танки Т-80БВ отлично зарекомендовали себя в зоне СВО. Об этом пишет РИА Новости.
«Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80 БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. В теории позволяет на дальность пять километров, говоря простым языком, «послать снаряд в форточку», — цитирует агентство слова собеседника.

Российский боец с позывным «Кэп» добавил, что Т-80 БВМ называют «летающим танком» из-за двигателя мощностью более тысячи кубов.

«Установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер и тому подобное. Осталось только найти и выстрелить. Никто не убежит», — подчеркнул военнослужащий ВС РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Идут вперёд»: Эксперт Шурыгин оценил попытки ВФУ захватить правый берег Днепра
08 ноября 2023, 03:38

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что ВФУ настойчиво пытаются перебраться на левый берег Днепра и создать там плацдарм, не считаясь при этом с потерями в рядах армии. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что за ночь по местам сосредоточения на противоположном берегу Днепра сил противника российские бойцы нанесли несколько авиационных и ракетных ударов. Однако изолировать полностью украинские части на территории посёлка не удалось.

«То, что у украинских боевиков это получается и они продвигаются — говорит о проблемах, а также о том, что направление надо оценивать как опасное. Я не готов давать советы, но по крайней мере очевидно, что здесь вооруженные формирования Украины идут вперед. Будем ждать реакции наших сил», — цитирует издание слова Шурыгина.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Общественное»: В Полтавской области прогремели взрывы
08 ноября 2023, 03:31

На Украине прогремели взрывы в Полтавской области. Об этом сообщает «Общественное».
В публикации отмечается, что о взрывах рассказали жители украинского региона.

Накануне стало известно о взрыве в Кривом Роге, из-за которого в регионе была объявлена воздушная тревога.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране. 

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