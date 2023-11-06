Российский спецназ поразил две БМП Bradley на Ореховском направлении

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь, может также помочь в разминировании территории, но поставлять вооружения ей больше не будет. Об этом Бланар сообщил, выступая на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Чехии Яном Липавским.