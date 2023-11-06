Российский спецназ поразил две БМП Bradley на Ореховском направлении

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Бойцы армейского спецназа «Осман» ВС РФ поразили две американских БМП Bradley на Ореховском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
Одну из БМП удалось поразить во время марша противотанковой ракетой. Вторая бронемашина была подбита в паре метров от нее. После попаданий бронемашины загорелись.
Ранее командир разведывательного подразделения группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Шмель» заявил, что тандем из расчёта ударных FPV-дронов и разведывательного БПЛА выследил и уничтожил БМП противника, перевозившую боеприпасы. По его словам, военнослужащие грамотно отработали по бронетехнике противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее командир разведывательного подразделения группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Шмель» заявил, что тандем из расчёта ударных FPV-дронов и разведывательного БПЛА выследил и уничтожил БМП противника, перевозившую боеприпасы. По его словам, военнослужащие грамотно отработали по бронетехнике противника.
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Екатерина Коршунова