Российский спецназ применил против ВСУ «тактику загнанного зверя»

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Спецназ «Сибирь» из Южной группировки вооруженных сил использует тактику «загнанного зверя» в борьбе с украинскими силами возле Клещеевки на фронтовом участке под Артемовском. Эту информацию предоставил боец с позывным «Чалый» в беседе с агентством РИА Новости.
«Мы работаем в направлении Клещеевки и стараемся предотвратить подход врага, предпринимая все необходимые меры. На данный момент мы используем 82-миллиметровые и 120-миллиметровые минометы, как в совместном, так и в раздельном порядке», - заявил боец.По его словам, такая тактика доказала свою эффективность против противников пехоты. Когда группа противника обнаруживается, сперва открывается огонь из 82-миллиметрового миномета, чтобы вынудить противника попытаться укрыться в окопах, убежищах или блиндажах.
«Затем 120-миллиметровый миномет уже наводится на эту точку. Как правило, маршруты противника довольно предсказуемы, и у них ограничены варианты бегства. Мы хорошо знакомы с зонами их размещения, и, основываясь на этой информации, наводим 82-миллиметровый миномет на определенную точку, а затем продолжаем атаку 120-миллиметровым минометом», — пояснил «Чалый».Читайте также:
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Артем Кузьмин