Российский спецназ уничтожает украинских солдат на Ореховском направлении

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Бойцы российского спецназа «Осман», находясь на Ореховском направлении в Запорожской области, обнаруживают и атакуют скопления украинских военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на полученные видеоматериалы.
На последующих кадрах, украинские военнослужащие ищут укрытие в блиндаже. Однако их укрытие также подвергается атаке и поражается огнем российской артиллерии. Затем, на других снимках, показано, как следующая группа пехоты углубляется в траншеи, но их движение также выявляется с воздуха и подвергается артиллерийскому удару. Снаряд взрывается непосредственно внутри траншеи.
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