Российский танкист рассказал об угоне трофейной западной техники у ВСУ

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Военнослужащие из Вооруженных Сил России завладели бронетранспортером YRP-765 западного образца прямо на глазах у бойцов украинской армии, захватив его в качестве трофея. Об этом рассказал майор Евгений Волков, командир танкового батальона, в интервью, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны России.
По его словам, после поражения украинских войск на их оставленных позициях была обнаружена техника противника. Российское командование приняло решение изъять эти машины, и российский батальон использовал танк для въезда на территорию.
Уточняется, что танковый батальон успешно отразил все атаки Вооруженных Сил Украины в районе Работино и Вербового на запорожском направлении.
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«Мы вывезли бронетранспортер YRP-765 прямо из-под носа, под огнем вражеской артиллерии. Это один из первых образцов западной техники, который мы захватили, он даже стоял на форуме "Армия-2023"», — отметил Волков.
«Предоставляя огневую поддержку мотострелковым частям, наши танкисты уничтожили значительное количество личного состава противника, бронетехники и укреплений», — сообщается в отчете.Представители Минобороны России также подчеркнули, что за героизм, проявленный во время спецоперации, командира танкового батальона Евгения Волкова наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и двумя орденами Мужества.
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Артем Кузьмин