Российский военный рассказал, как ВС РФ будут бороться с ATACMS

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Командир одной из зенитно-ракетных батарей Южной группировки войск с позывным «Пуля» рассказал, что ВС РФ быстро научатся сбивать американские ракеты ATACMS, переданные Украине.
Напомним, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства США уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области.
«Пуля» предположил, что расчеты ПВО, прикрывавшие аэродром в Бердянске, неверно идентифицировали цель неправильно. Военный рассказал, что, когда ВСУ начали использовать планирующие авиабомбы JDAM, ВС РФ тоже не сразу смогли понять, что это такое. Однако сейчас их сбивают в дежурном режиме.
Он объяснил, что сейчас нужно оперативно изучить траекторию ракеты, её возможности маневрирования в полете, максимальную скорость, а также вычислить практическое выполнение пуска. При этом он уточнил, что ВС РФ уже начали получать нужную информацию о ракетах ATACMS.
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«Пуля» предположил, что расчеты ПВО, прикрывавшие аэродром в Бердянске, неверно идентифицировали цель неправильно. Военный рассказал, что, когда ВСУ начали использовать планирующие авиабомбы JDAM, ВС РФ тоже не сразу смогли понять, что это такое. Однако сейчас их сбивают в дежурном режиме.
«Мы очень быстро учимся. Буквально после нескольких случаев применения нового боеприпаса создаем способы противодействия и алгоритмы работы. Будем сбивать и ATACMS», - объяснил военный.
Он объяснил, что сейчас нужно оперативно изучить траекторию ракеты, её возможности маневрирования в полете, максимальную скорость, а также вычислить практическое выполнение пуска. При этом он уточнил, что ВС РФ уже начали получать нужную информацию о ракетах ATACMS.
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Элина Позднякова