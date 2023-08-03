Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российский военный рассказал об активном применении Киевом кассетных бомб

Российский военный рассказал об активном применении Киевом кассетных бомб

Российский военный рассказал об активном применении кассетных бомб под Соледаром
03 августа 2023, 06:51

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Доброволец казачьего батальона «Енисей» из бригады «Сибирь» с позывным Шмас, находящийся на данном участке фронта, сообщил РИА Новости о активном применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов для атаки на российские позиции под Соледаром.
«Вчера вечером было произведено десять ударов кассетными бомбами, запрещенными конвенциями, их используют довольно часто,» — цитирует агентство своего источника.
Упоминается, что ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы не только в самом Соледаре, но и в его окрестностях.


Кроме того, боец из «Енисея» отметил, что российские военные в течение ночи проводили операции в районе Васюковки, которая находится под контролем Киева, используя системы залпового огня «Град».

Читайте также:

Бывший агент ЦРУ заявил, что у Украины почти не осталось артиллерии

Оружие НАТО используют для ударов по РФ вопреки обещаниям США

В ДНР попал под обстрел пассажирский автобус
#автобус
#град
#военные
#боеприпасы
#операции
#нато
#днр
#всу
#обстрел
#рф
Читайте нас в
ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску
Гагин сообщил о группировке сил ВСУ на подступах к Артёмовску
03 августа 2023, 06:59

Фото: iStock/Olena_Z

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ группируют силы на Артёмовском направлении. Об этом пишет издание РИА Новости.
Он также указал на сложность обстановки в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки.

По словам Гагина, бойцы украинских формирований продолжают идти в атаки на Артемовском направлении. Бои, которые идут за названные населенные пункты, обусловлены тем, что они могут стать удобными подспорьями для осуществления дальнейших атак на Артемовск, который находится под контролем ВС РФ. Он также сообщил, что ВСУ заняли некоторые высотные точки в Клещеевке и ведут оттуда огонь, однако, российские военнослужащие разбираются с этим. 

Читайте также: 

Российский военный рассказал об активном применении Киевом кассетных бомб

В ДНР назвали причину замедления контрнаступления Украины

В СНБО Украины опровергли существование графика контрнаступления ВСУ
#днр
#всу
#вс рф
#артемовск
Читайте нас в
В ДНР назвали причину замедления контрнаступления Украины
Гагин заявил о замедлении контрнаступления ВСУ из-за больших потерь противника
03 августа 2023, 06:48

Фото: iStock/JARAMA

Советник исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в разговоре с РИА Новости заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходит более медленно из-за тяжелых потерь противника.
«В данный момент украинское контрнаступление несколько потеряло темп и стало менее активным, чем ранее. Вероятно, это связано с тяжелыми потерями, которые враг понес как в человеческом составе, так и в технике», — утверждает Гагин.
Советник отметил, что «сейчас нигде не спокойно», украинская сторона продолжает атаки с помощью небольших групп, поддерживаемых бронетехникой. Однако он заключил, что по всей линии фронта «каких-то значительных событий пока не произошло».

Читайте ​также:

В СНБО Украины опровергли существование графика контрнаступления ВСУ

Российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

Наступление ВС России в Авдеевке идет по примеру Артемовска, заявили в ДНР

#днр
#всу
#контрнаступление
Читайте нас в
В СНБО Украины опровергли существование графика контрнаступления ВСУ
Секретарь СНБО Данилов: графика контрнаступления ВСУ не существует
03 августа 2023, 06:31

Фото: iStock/Olena_Z

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что нет конкретных сроков для контрнаступления украинских вооруженных сил, передает телеканал ТСН.
Он подчеркнул отсутствие определенного временного графика или дедлайнов. 

Мы работаем по системе НАТО, ... где командир принимает решения о тактике действий в зависимости от ситуации и общего поручения», — прояснил он.
Данилов также отметил наличие большого количества мин на поле боя, что зачастую заставляет украинских военных преодолевать расстояния пешком.

Читайте также:

Российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

Наступление ВС России в Авдеевке идет по примеру Артемовска, заявили в ДНР

Семь человек пострадали при обстреле ДНР украинскими войсками
#человек
#нато
#днр
#всу
Читайте нас в
Российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении
Попытки ВСУ атаковать позиции ВС РФ на запорожском направлении безуспешны
03 августа 2023, 05:40

Фото: iStock/dr_evil

Глава пресс-центра военной группировки «Восток» Олег Чехов, заявил, что российские военные успешно отбили наступление украинских сил в регионе Работино в Запорожской области, передает агентство «Интерфакс».
Чехов утверждал, что украинская армия продолжает пытаться атаковать, но все ее попытки оказываются безрезультатными. По его словам, украинская сторона понесла потери в людях и оборудовании.

«Боевые самолеты, атакующие воздушные силы и армейская авиация уничтожили концентрацию вооруженных сил Украины в областях Приютного, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки и Пятихаток», — сообщил он.
Читайте также:

Наступление ВС России в Авдеевке идет по примеру Артемовска, заявили в ДНР

Семь человек пострадали при обстреле ДНР украинскими войсками

ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении
#самолёты
#чехов
#армия
#авиация
#человек
#днр
Читайте нас в
Наступление ВС России в Авдеевке идет по примеру Артемовска, заявили в ДНР
Гагин: российские войска наступают на Авдеевку с трех сторон, по примеру Артемовска
03 августа 2023, 03:51

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы России продвигаются в Авдеевку в ДНР со всех сторон, применяя тактику, которая была использована при освобождении Артемовска, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин агентству РИА Новости. Он также отметил, что войска противника уже на грани исчерпания.
«Мы идем в Авдеевку с трех сторон: с фронта и по флангам. Скорее всего, мы будем использовать такую же стратегию, как в Артемовске и Соледаре, когда мы сначала окружили населенный пункт, а затем вытеснили врага», — объяснил Гагин.
Он также подчеркнул, что у украинских войск в Авдеевке находится «весьма серьезная укрепленная зона и заслонная оборона».

Читайте также:

Российские силы уничтожили наемников, пытавшихся поднять флаг Польши на берегу Днепра

Российские военные сорвали пять атак штурмовиков ВСУ

В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
#военные
#флаг
#оборона
Читайте нас в
Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию Донбасса
03 августа 2023, 02:06

Фото: istockphoto/Standart

Как сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале, за последние сутки украинские военные 74 раза обстреливали территорию ДНР, выпустив при этом 279 боеприпасов.
«За минувшие сутки представительство зафиксировало 74 случая обстрела со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ). На донецком участке противник произвел 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня и артиллерии калибром 155 миллиметров. На горловском участке зафиксировано 14 обстрелов из артиллерии калибром 152 миллиметра. На ясиноватском направлении зафиксировано 12 обстрелов из артиллерии калибром 155 миллиметров», — говорится в заявлении представительства.
Представительство подчеркивает, что украинская сторона выпустила всего 279 боеприпасов различного типа. В результате обстрела подверглись атакам Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка.

Читайте также:

Членам территориальной самообороны в Белгородской области выдали оружие

Украинские войска за сутки 112 раз обстреляли территорию ДНР

Российские бойцы разбили группу украинских десантников в районе Соледара
#донецк
Читайте нас в
Семь человек пострадали при обстреле ДНР украинскими войсками
Пушилин: В результате обстрела ДНР украинскими войсками пострадали семь человек
02 августа 2023, 23:54

Фото: сайт Кремля

Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что семь людей были ранены во время обстрела украинскими военными на территории ДНР.
«Сегодняшний день в Донецке, Горловке, Ясиноватой стал еще одним испытанием. Семеро людей были ранены во время обстрелов, произведенных украинскими войсками, в числе пострадавших есть подросток, его состояние оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении Пушилина в его телеграм-канале.
Пушилин также отметил, что в Кировском районе Донецка произошел инцидент с противопехотной миной «Лепесток». Пострадавшему была оказана всеобъемлющая медицинская помощь.

Читайте также:

ВСУ снова обстреляли города и поселки в ДНР

Пушилин: девочки из ДНР не пострадали от рук педофила в лагере в Анапе

Шойгу представил к наградам экипаж российского танка
#подросток
#помощь
#инцидент
#днр
#всу
#пушилин
Читайте нас в
Над Белгородом сбили БПЛА самолëтного типа
02 августа 2023, 22:37

Фото: iStock/aapsky

В Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала система ПВО.
Shot пишет, что на месте работают оперативные службы. Сотрудники проверяют возможные последствия на земле.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Также сегодня украинский дрон-камикадзе потерпел крушение в СНТ «Арабеск» Наро-Фоминского района, сообщает Telegram-канал Shot.

«Я думала, дом рушится полностью! Боялась, не спущусь с третьего этажа!», - своими эмоциями поделилась местная жительница.
По информации СМИ, минимум пять домов получили повреждения. Несколько осколков застряло в стенах домов. Очевидцы говорят, что от взрыва пол упало абсолютно всё, что стояло или висело на стенах. У кого-то даже покосилась печка.

Читайте также:

Жители Подмосковья рассказали о падении сбитого дрона

Остатки разбившегося дрона нашли в Подмосковье

Зеленский умудрился разозлить своих союзников из НАТО, включая США

#беспилотник
#бпла
#сво
Читайте нас в
Жители Подмосковья рассказали о падении сбитого дрона
«Думала, дом рушится», - рассказала жительница Наро-Фоминска о падении дрона
02 августа 2023, 21:29

Фото: iStock/Naypong

Сегодня украинский дрон-камикадзе потерпел крушение в СНТ «Арабеск» Наро-Фоминского района, сообщает Telegram-канал SHOT.
«Я думала, дом рушится полностью! Боялась, не спущусь с третьего этажа!», - своими эмоциями поделилась местная жительница.  

По информации СМИ, минимум пять домов получили повреждения. Несколько осколков застряло в стенах домов. Очевидцы говорят, что от взрыва пол упало абсолютно всё, что стояло или висело на стенах. У кого-то даже покосилась печка.  

При этом, к счастью, никто из местных жителей не пострадал. 

Читайте также:

В офисе Зеленского заявили, что атак беспилотников на Россию будет ещё больше

БПЛА «коалиции» США 10 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Беспилотник упал около железнодорожных путей в Рязанской области
#подмосковье
#беспилотник
#наро-фоминск
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников