Российский военный рассказал об активном применении Киевом кассетных бомб

Фото: iStock/Dmitry Andreev
Доброволец казачьего батальона «Енисей» из бригады «Сибирь» с позывным Шмас, находящийся на данном участке фронта, сообщил РИА Новости о активном применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов для атаки на российские позиции под Соледаром.
«Вчера вечером было произведено десять ударов кассетными бомбами, запрещенными конвенциями, их используют довольно часто,» — цитирует агентство своего источника.Упоминается, что ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы не только в самом Соледаре, но и в его окрестностях.
Читайте также:
Бывший агент ЦРУ заявил, что у Украины почти не осталось артиллерии
Оружие НАТО используют для ударов по РФ вопреки обещаниям США
В ДНР попал под обстрел пассажирский автобус
Артем Кузьмин