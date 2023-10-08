Российский военный заявил, что силы ВСУ уже иссякли

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ВСУ завершили контрнаступление у Купянска, поэтому теперь они готовятся к обороне города. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир отряда «Барс-9» Западной группировки войск с позывным Медведь.
Он отметил, что у украинской армии уже иссякли силы, поэтому единственное, что они могут – это укреплять оборону населённого пункта.
Также Медведь рассказал, что в Купянске не осталось мирного населения, поэтому отряды украинских войск устраивают посты прямо в жилых домах. Российские военные смогли выяснить это благодаря аэроразведке. Также удалось обнаружить места запуска беспилотников ВСУ.
Однако он добавил, что ВС РФ быстро уничтожают эти посты и укрепления с помощью артиллерии и авиации.
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Также Медведь рассказал, что в Купянске не осталось мирного населения, поэтому отряды украинских войск устраивают посты прямо в жилых домах. Российские военные смогли выяснить это благодаря аэроразведке. Также удалось обнаружить места запуска беспилотников ВСУ.
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Анастасия Чинкова