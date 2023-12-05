Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российским офицерам впервые вынесли приговор за неотражение атаки ВСУ

Российским офицерам впервые вынесли приговор за неотражение атаки ВСУ

«Ъ»: офицерам ВС РФ впервые вынесли приговор за неотражение атаки ВСУ
05 декабря 2023, 22:22
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Двум российским офицерам впервые вынесли приговор за то, что они не смогли отразить атаку ВСУ на территорию России, в ходе которой погибли семь военных ВС РФ. Об этом сообщает «Коммерсант».
Уточняется, что судебное разбирательство началось из-за атаки ВСУ, которая произошла в апреле 2022 года, когда украинская армия выпустила с Харьковской области несколько ракет «Точка-У». Удар пришелся по складу боеприпасов и технике в районе села Старая Нелидовка Белгородской области. Тогда погибли семь российских военнослужащих.

Обоих офицеров приговорили к четырем годам заключения, однако более полутора лет из срока они уже отбыли, находясь под следствием и судом. Совсем скоро они смогут претендовать на УДО.


Также издание уточняет, что им удалось избежать дополнительного наказания в виде лишения офицерских званий. После освобождения оба смогут вернуться в ВС РФ.

Читайте также:

В Белгородской области сбиты три украинских беспилотника, еще три были перехвачены

Экс-главком армии США назвал способ для полного уничтожения Крымского моста

Хинштейн спасёт военного от депортации в Узбекистан, где его осудят за участие в СВО
#армия
#всу
#вс рф
#удар
Читайте нас в
Волонтёры из Реутова организовали в храме мастерскую для помощи военным
05 декабря 2023, 22:29

Фото: телеграм-канал Игоря Брынцалова

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой городского округа Реутов Станиславом Каторовым встретились с волонтёрами, помогающими решать задачи СВО. Встреча прошла 5 декабря, когда в России отмечают День волонтёра, сообщается на сайте регионального парламента.
В Троицком храме в Реутове добровольцы организовали мастерскую «Троицкий покров».
«С января в мастерской в помещении на территории храма собираются добровольцы, которые помогают военным. Получая запросы с фронта, стараются их реализовать: плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, шьют тактические носилки. С наступлением холодов активно взялись за пряжу – вяжут тёплые носки и варежки. Сегодня передал необходимые материалы», – рассказал Брынцалов.
Мастерская объединила 65 волонтёров. Там также делают тактические аптечки, которые позволяют самостоятельно оказывать себе первую помощь в случае ранения. 

Как отметил Каторов, желающих стать добровольцами в Реутове ежегодно становится больше. Сегодня в волонтёрских организациях муниципалитета состоят более 600 человек. Это школьники, студенты и неравнодушные жители.
«За последний год была собрана почти тонна гуманитарной помощи от школьников и их семей. Волонтёрский корпус Реутова принял участие в 160 различных акциях по всему Подмосковью», – сказал глава Реутова.
Брынцалов добавил, что всего в Подмосковье официально зарегистрированы более 100 тыс волонтёров. 

Читайте также:

Школьникам из Каширы рассказали о волонтёрском движении в России

Фаевская поздравила подмосковных волонтёров с Международным днём добровольца 

Путин вручил премию «Волонтёр года» Наталье Аминевой



 
#игорь брынцалов
#мособлдума
#волонтеры
#добровольцы
#сво
#спецоперация
#военные
#помощь
#реутов
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
СМИ сообщили о серьезном ударе по Украине
CNN: провал ВСУ на фронте может полностью лишить Украину финансирования от США
05 декабря 2023, 21:31

Фото: iStock/Andrii Atanov

Журналист CNN Стивен Коллинсон написал, что провал контрнаступления украинских войск ставит под вопрос дальнейшее финансирование Украины со стороны США.
Коллинсон отметил, что отсутствие каких-либо результатов от украинского контрнаступления заставляет скептиков задавать вопросы об эффективности расходуемой помощи Запада. Журналист подчеркнул, что на данный момент нет абсолютно никаких гарантий, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев столько, сколько будет длиться противостояние.

Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в странах Запада после провала контрнаступления ВСУ коренным образом меняется отношение к оказанию помощи Киеву. По мнению посла, в результате помощи Украине, Запад потерял миллиарды долларов и евро европейских и американских налогоплательщиков. 

Читайте также:

Рогов считает, что помощь США Украине будет зависеть от «процента отката»

Украина не сможет получать такую же помощь Запада, как раньше, заявил посол

Спикер Джонсон: Конгресс ждет от Белого дома разъяснений стратегии по Украине
#сша
#помощь
#украина
#всу
#запад
#киев
Читайте нас в
В Белгородской области сбиты три украинских беспилотника, еще три были перехвачены
Минобороны РФ: три БПЛА ВСУ сбиты и еще три перехвачены в Белгородской области
05 декабря 2023, 21:20

Фото: iStock/aapsky

В небе над Белгородской областью ПВО сбила три украинских беспилотника, еще три были перехвачены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«5 ноября т.г. около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, в небе над Белгородской областью были сбиты три вражеских беспилотника, еще три были перехвачены.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью и утром 5 декабря была предотвращена очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку на объекты на территории России. Дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены более четырех десятков украинских беспилотников.

Читайте также:

В Белгородской области сбили три беспилотника ВСУ

ПВО нейтрализовала над Крымом и Азовским морем 35 украинских БПЛА

Times: Британия передала Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками
#бпла
#минобороны рф
#всу
Читайте нас в
Экс-главком армии США назвал способ для полного уничтожения Крымского моста
Ходжес: ВСУ смогут уничтожить Крымский мост при наличии управляемых ракет
05 декабря 2023, 20:55

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина сможет уничтожить Крымский мост только при наличии достаточного количества управляемых ракет, таких как ATACMS и немецких Taurus, передает Foreign Affairs.
По его словам, уничтожение Крымского моста приведет Украину к победе, а также повлияет на весь ход спецоперации. Полностью уничтожить мост может массированная атака мощными ракетами. Ударить можно сразу в нескольких местах, или в одном.

«До тех пор, пока союзники Украины не предоставят высокоточное оружие для разрушения бункеров – и в большом количестве, – мост, скорее всего, будет продолжать служить российским военным усилиям», – заключил Ходжес.
 
При этом военный аналитик Bild Юлиан Рёпке считает, что именно по этой причине Германия отказалась передавать Украине это оружие.

Читайте также:

Times: Британия передала Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками

В США раскрыли чудовищную правду о планах Запада на Украину

В Германии предсказали судьбу НАТО и ЕС после спецоперации
#мост
#оружие
#германия
#атака
Читайте нас в
Российские десантники прорвали оборону ВСУ у Вербового, продвинувшись на 1 км
ВС РФ прорвали оборону ВСУ у села Вербовое на Запорожском направлении
05 декабря 2023, 20:33

Фото: iStock/zabelin

Российские десантники смогли продвинуться на один километр в ходе наступательных действий в районе села Вербовое на Ореховской участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Атакуем и закрепляем успех, продолжая возвращать опорники и очищать лесополосы. Активно помогает артиллерия и бронетехника», - передают военкоры сообщения своих товарищей из ВДВ.

При этом уточняется, что ВСУ потеряли в ходе боевых действий уже несколько сотен военных убитыми и ранеными, а десятки попали в плен российской армии.

При этом ВСУ подтверждают продвижение российских войск, однако преуменьшает его до 700 метров.

Ранее также сообщалось, что подразделения российского добровольческо-штурмового корпуса (ДШК) «Экспедиция» нанесли удар по частям противника на подходах к городу Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Отряды ВСУ не выдержали натиска и начали поспешное отступление.

Читайте также:

Депутат Рады призвала украинских женщин идти на фронт

«Резать горло россиянам»: В США дали план военных действий боевикам ВСУ

СМИ испугались маневра России против Украины
#сша
#вдв
#план
#всу
#удар
#сво
Читайте нас в
В Белгородской области сбили три беспилотника ВСУ
Гладков: в Белгородской области ПВО сбила три беспилотника ВСУ
05 декабря 2023, 20:21

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В небе над Белгородской областью российская система противовоздушной обороны сбила три украинских беспилотника. Никто не пострадал. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 3 БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, упавшими обломками поврежден один автомобиль в поселке Репном. В настоящее время сотрудники спецслужб обследуют территорию.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью и утром 5 декабря была предотвращена очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку на объекты на территории России. Дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены более четырех десятков украинских беспилотников.

Читайте также:

ПВО нейтрализовала над Крымом и Азовским морем 35 украинских БПЛА

Times: Британия передала Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками

ПВО сбивает вражеские цели в районе Ростовской области
#автомобиль
#бпла
#сотрудники
#telegram
#пво
Читайте нас в
Непал просит Россию вернуть тела шести граждан, погибших на СВО
05 декабря 2023, 20:08

Фото: iStock/zim286

Шесть граждан Непала погибли, принимая участие в спецоперации на стороне российской армии, еще один попал в плен к ВСУ. Об этом сообщает МИД страны, передает AFP.
В МИД Непала заявили, что получили информацию, из которой стало известно об участии непальцев в спецоперации на Украине на стороне ВС РФ.

Катманду сразу же обратился к России с просьбой отправить на родину тела погибших граждан, а также выплатить положенные компенсации их семьям. Кроме того, сейчас власти Непала пытаются дипломатическим путем освободить своего гражданина, который находится в плену у украинской армии.

Также власти страны призвали своих граждан не принимать участие в боевых действиях ни на одной из конфликтующих сторон.

Читайте также:

В США раскрыли чудовищную правду о планах Запада на Украину

Российские подразделения прорвали оборону ВСУ у Часов Яра

Хинштейн спасёт военного от депортации в Узбекистан, где его осудят за участие в СВО
 
#сша
#мид
#страны
#компенсации
#сво
#всу
#вс рф
Читайте нас в
В Британии утверждают, что непальские наемники-гуркхи участвуют в спецоперации РФ
Reuters: на стороне РФ воюют знаменитые непальские наемники-гуркхи
05 декабря 2023, 18:03

Фото: iStock/Prostock-Studio

Британское издание Reuters утверждает, что знаменитые непальские наемники-гуркхи принимают участие в боевых действиях на стороне России.
На днях украинские паблики опубликовали интервью с наемником из Непала, воевавшим на стороне ВС РФ, и попавший в плен к ВСУ.

«Власти Непала уже призвали Россию не вербовать своих граждан на войну в Украину и отправить всех уже завербованных домой. В Украине, по данным непальских властей, погибли уже шестеро граждан Непала», - говорится в статье.

Уточняется, что МИД Непала призвал Россию вернуть на родину тела погибших бойцов, а также выплатить компенсации их семьям. Также власти страны призвали своих граждан не принимать участие в боевых действиях ни на одной из конфликтующих сторон.

Теперь Непал пытается дипломатическим путем освободить пленного.

Читайте также:

Российские подразделения прорвали оборону ВСУ у Часов Яра

Хинштейн спасёт военного от депортации в Узбекистан, где его осудят за участие в СВО

«Резать горло россиянам»: В США дали план военных действий боевикам ВСУ
#мид
#страны
#компенсации
#всу
#вс рф
#тела
Читайте нас в
В США раскрыли чудовищную правду о планах Запада на Украину
RS: Запад намеренно затягивает конфликт на Украине
05 декабря 2023, 17:45

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Обозреватель американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич заявил, что лидеры США и Великобритании намеренно пытаются затянуть конфликт между Россией и Украиной.
Марсетич считает, что украинский конфликт мог быть завершен всего через несколько месяцев после его начала, однако американские и британские власти делали все, чтобы этого не случилось. Обозреватель отметил, что основная цель Запада заключалась в ослаблении России. 

Он подчеркнул, что Украина стала лишь расходным материалом в руках западных «союзников». Марсетич заключил, что украинцы заплатили крайне высокую цену за участие в игре Запада.

Ранее немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в социальной сети X, что НАТО и Евросоюз начнут распадаться после победы РФ в украинском конфликте.

Читайте также:

В Германии предсказали судьбу НАТО и ЕС после спецоперации

Депутат Рады призвала украинских женщин идти на фронт

Рогов заявил, что расправа над несогласными стала в ВСУ обычным делом
#конфликт
#украина
#ес
#нато
#евросоюз
#всу
#рф
Читайте нас в
Достижения.рф