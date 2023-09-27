Российским силам удалось хорошо продвинуться и закрепиться в Харьковской области

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Об успехах российской армии на Харьковском направлении рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в интервью телеканалу «Россия 24».
«Наши бойцы очень хорошо продвинулись и закрепились на опорных пунктах, которые ранее были за ВСУ. Противник подтягивает все больше новых резервов, оказывает ожесточенное сопротивление. У них уже очень большие потери», - прокомментировал ситуацию Ганчев.Он также отметил, что позиции, занятые российскими военными, крайне удобны для дальнейших наступательных операций.
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Евгения Парфентьева