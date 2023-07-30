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Владимир Рогов сообщил, что российские силы провели контратаку на Времевском выступе, сумев выбить ВСУ из Старомайорского.
Российские войска в результате контратаки выбили ВСУ из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Ранее, по словам Рогова, противник пытался закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное для того, чтобы получить выхода на оперативный степной простор с направлением к побережью Азовского моря.
Сербская газета Politika пишет, что недовольство союзников Зеленского его неблагодарностью – это всего лишь вершина айсберга. Это может и не стать причиной отказа в поддержке Украины.
По мнению авторов статьи, украинский лидер не учитывает, что на Западе меняются настроения, и забывает о своём колониальном статусе.
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Ранее, по словам Рогова, противник пытался закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное для того, чтобы получить выхода на оперативный степной простор с направлением к побережью Азовского моря.
«В районе Старомайорского наши ребята провели контратаку. Там идут тяжелые кровопролитные бои. Наши выбили противника с большинства позиций, который пытался закрепиться там и окопаться. Украинские боевики прячутся по посадкам рядом, по ним отрабатывает артиллерия», - сообщил Владимир Рогов.
«Сейчас идут бои не сколько за сам населенный пункт, сколько за контроль над его окраинами», - отметил Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что неблагодарность украинского президента Владимира Зеленского побудила Запад начать поиски для его замены.
Сербская газета Politika пишет, что недовольство союзников Зеленского его неблагодарностью – это всего лишь вершина айсберга. Это может и не стать причиной отказа в поддержке Украины.
По мнению авторов статьи, украинский лидер не учитывает, что на Западе меняются настроения, и забывает о своём колониальном статусе.
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Мария Фирсова