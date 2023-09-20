Российской авиацией уничтожен мост, по которому ВСУ стягивали резервы

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Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска уничтожили мост, через который ВСУ стягивали резервы. Об этом он рассказал Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».
Мост проходил через реку Оскол на Купянском направлении. Ударами российской авиации мост был уничтожен.
Ганчев рассказал, что ВСУ используют переправу для подвоза военной техники и стягивания резервов. Глава администрации добавил, что ВСУ несут существенные потери, а российские бойцы продолжают уничтожать возводимые противником переправы.
По его словам, на Купянском направлении продолжаются бои за позиции.
Прежде сообщалось, что российские силы ведут активные боевые действия под Купянском.
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Ганчев рассказал, что ВСУ используют переправу для подвоза военной техники и стягивания резервов. Глава администрации добавил, что ВСУ несут существенные потери, а российские бойцы продолжают уничтожать возводимые противником переправы.
Прежде сообщалось, что российские силы ведут активные боевые действия под Купянском.
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Анастасия Крестьянова